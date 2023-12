Luxo no ar: como é voar na Polaris, a executiva da United Airlines

Viajar na classe executiva de avião é mais do que simplesmente chegar a um destino; é mergulhar em um universo de luxo, conforto e conveniência enquanto cruza os céus por longas horas. Essa experiência redefine o conceito de viagens aéreas, oferecendo aos passageiros uma jornada marcada pelo requinte, espaços projetados para relaxar ou trabalhar, serviços exclusivos e uma atenção meticulosa aos detalhes.

Essas características são comuns a praticamente todas as companhias aéreas quando se fala em experiência premium. Com uma transformação nos últimos anos, a United Airlines se propôs a elevar a régua no atendimento da classe executiva e oferecer serviços ainda mais exclusivos. Para além disso, firmou parcerias com empresas internacionais ligadas ao mercado de luxo, com o objetivo de que o passageiro nem sentisse que está a quilômetros de altitude.

Apesar de ser uma classe executiva, a United nomeia o seu serviço premium de Polaris, assim como diversas companhias aéreas fazem, mas com as primeiras classes. "Quando lançamos a Polaris, nossos concorrentes vieram atrás, então precisamos inovar a todo tempo e garantir que temos o melhor serviço", explica Peter Wolkowski, diretor de produtos e parcerias a bordo da United.

Nesse contexto, o executivo cita uma das principais transformações da companhia nos últimos sete anos que foi a parceria firmada, neste ano, com as marcas Therabody e Saks Fifth Avenue. Esse acordo possibilitou entregar aos passageiros da Polaris um kit de amenities com produtos da Therabody para revigorar a pele, principalmente do rosto, que vêm dentro de uma pochete produzida com plástico reciclável.

Para dormir, roupa de cama da Saks Fifth Avenue com dois travesseiros, edredom e uma manta. Tudo isso para transformar o assento, que reclina 180 graus, em uma verdadeira cama. A companhia também oferece pijamas em voos com mais de 12 horas de duração, mediante solicitação. Peter Wolkowski ressalta que o serviço oferecido em rotas para a Ásia é o mesmo para o Brasil ou Europa.

Kit de amenities com produtos da Therabody.

Lounge Polaris

Antes de entrar no avião, se o seu voo parte do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a sala VIP disponível é a do banco Safra. No voo de volta, saindo de Chicago, Nova York/Newark, Los Angeles, San Francisco ou Washington há à disposição as salas United Club, e ainda o serviço exclusivo para o lounge United Polaris, que é acessado somente para quem voa na executiva.

Além do serviço tradicional de bufê das salas VIP, o lounge conta com um restaurante de serviço à la carte, assinado por um chef que faz as preparações na hora. Não há necessidade de pagamento extra e os lugares são preenchidos por ordem de chegada.

Entre as opções de pratos disponíveis para almoço e jantar na sala Polaris de Newark, checado pela reportagem em novembro, tinham quatro entradas, como a sopa de tofu com cogumelos, e outras quatro opções de prato principal, entre eles um risoto de abóbora e manteiga.

Comida e bebida no avião

Parte dessa renovação de serviços da Polaris, desde o início do ano, a companhia adicionou mais de 20 novas marcas de vinho, cerveja e bebidas alcoólicas ao seu menu, incluindo algumas premiadas, com vinhos californianos e franceses como Whispering Angel, Groth, e Caymus Mer Soleil.

Na parte de comida, o menu contempla carnes, massas, peixe, além de sobremesas com um carrinho de sorvete em que você pode adicionar os toppings que quiser. Mas antes de tudo isso, ao embarcar no avião, o passageiro é recepcionado com nuts quentinhos, que dão aquele ar de aconchego.

"Há um menu principal que voa para todos os lugares, mas temos itens regionais que voam apenas em determinados espaços. Então, temos itens que voam apenas para a América do Sul, como Argentina e Brasil. Temos outros itens regionais que voam para a região da Ásia-Pacífico", explica Aaron McMillian, diretor-executivo dos programas de hospitalidade da United.

Polaris: assento vira cama.

Entretenimento

De entretenimento, há uma tela maior no encosto do assento dianteiro, para assistir aos últimos lançamentos em filmes e programas de TV. Após ativar o sistema, o passageiro pode iniciar, pausar, voltar e avançar a programação, sempre que quiser. Além disso, é possível controlar os programas por meio de telas sensíveis ao toque. Outra comodidade é o United Private Screening, no qual o cliente pode verificar as opções de entretenimento que estarão disponíveis antes do voo.

Voos Brasil-EUA

A United tem voos diretos ligando a cidade de São Paulo, por meio de Guarulhos, a Chicago, Houston, Nova York/Newark e Washington D.C. Pelo Rio de Janeiro (aeroporto do Galeão) há um voo conectando a cidade de Houston, no Texas. Anualmente, mais de 600 mil passageiros voam de United entre os dois países.

A companhia opera no Brasil com aeronaves Boeing 787-10, Boeing 787-9, Boeing 767-400ER e Boeing 767-300R, que possuem quatro classes de serviço: executiva United Polaris, premium plus, economy plus e econômica. Em todos eles, a companhia oferece opções de refeições quentes completas e bebidas variadas, poltronas com sistema de entretenimento de bordo individual on-demand, wi-fi, tomadas e entradas USB.

Loja física em São Paulo

Em novembro, a United inaugurou uma nova loja em plena Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço segue um novo conceito da companhia área, e se tornou referência para as próximas lojas em toda a América Latina.

O local tem 225 metros quadrados e oferece atendimento em mesas individuais. Também há uma área de espera, adaptada para acessibilidade, com kit de entretenimento para crianças e pet friendly, além de contar com máquina de Café Illy, marca parceira também nos voos da United.