Boat Show tem lancha inédita, barco modular e prancha de surfe elétrica

O São Paulo Boat Show, tradicional evento de embarcações realizado todos os anos, abre as portas ao público nesta sexta-feira, 23, e traz importantes lançamentos para o mercado náutico. É o caso do novo Focker 366 GTS, do estaleiro Fibrafort; e das novidades da Sea-Doo para brasileiros, como um inédito pontoon — com características de jet e catamarã — e uma prancha elétrica.

Focker 366 GTS

Essa estreante com 36 pés tem área gourmet e pode receber mesas, bancadas e até champanheira, dependendo da preferência do cliente. Também há cozinha equipada com geladeira, cooktop e pia. Mas é claro que não faltam caixas de som espalhadas por todas as áreas, além de luzes que seguem o ritmo das músicas e central multimídia com entradas USB para até seis dispositivos.

“Este barco é um dos modelos mais completos que trouxemos ao evento quando falamos de lifestyle náutico. A Focker 366 GTS foi projetada para promover o conforto e a confraternização de todos a bordo, com áreas amplas e versáteis capazes de se integrarem de modo confortável e equilibrado”, afirma Barbara Martendal Yamamoto, gerente comercial e marketing do estaleiro.

Com capacidade para 14 passageiros, a embarcação oferece sofá em forma de L no cockpit e proa — parte dianteira — com três solários, que também podem ganhar uma tenda. Na cabine, o pé direito é de 1,92 m, enquanto os dois quartos têm camas de casal, o que possibilita o pernoite de até quatro pessoas. Já o banheiro tem pia com duas temperaturas de água, sanitário e chuveiro.

Disponível a partir de R$ 1,2 milhão, a nova Focker 366 GTS é uma das maiores embarcações do estaleiro, que também produz a lancha F420 Gran Coupé, vendida por R$ 2,2 milhões. E ambas foram levadas ao evento em São Paulo, junto ao Focker 212, que parte de R$ 215 mil.

Sea-Doo

Com base plana de catamarã e flutuadores, o Sea-Doo Switch oferece o dobro de espaço interno dos barcos com tamanho semelhante, que pode ser aproveitado com sofás largos e mesas. Tanto que há capacidade para até nove pessoas, só que todo layout interno pode mudar devido à plataforma feita com módulos. Já propulsores a jato e até comandos por guidão vieram da linha de jets.

“Queremos que o público brasileiro tenha esse contato mais próximo com o Switch. No mundo, esse tipo de embarcação, de até 30 pés, já representa um a cada três barcos comercializados. E, por aqui, esse segmento também é crescente e, quem sabe, a oportunidade seja um bom termômetro para a gente decidir dar um passo além”, diz Fernando Alves, Country Manager da BRP no país.

Também foi apresentado o Sea-Doo Rise, prancha de hidrofólio totalmente elétrica que deverá ser comercializada em 2024. Com recursos que prometem transformar o “brinquedo” à medidas que o surfista ganhar experiência, a novidade pode ser utilizada de pé, de joelhos e até mesmo deitado. E há ainda a opção de incluir um guidão para facilitar a navegação e ajustar a altura do foil.

