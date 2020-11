Black Friday da Decolar: 7 noites em Buenos Aires sai por R$ 1.111

A Decolar, maior operadora de viagens da América Latina, está oferecendo descontos de até 60% em seu site nesta sexta-feira 27. A Black Friday da Decolar traz pacotes nacionais e internacionais, que incluem voo + hospedagem, e também ofertas em voos, hotéis e ingressos turísticos avulsos.

Entre as maiores ofertas do site nesta Black Friday está um pacote de 7 noites em Buenos Aires, capital da Argentina, que sai a partir de 1.111 reais por pessoa. Se a sua ideia é ir mais longe, um pacote para Orlando sai a partir de 2.924 reais por pessoa e também inclui voo + hotel. Entre os destinos domésticos, há uma oferta de 5 dias no Royalty Barra Hotel + voo por 634 reais por pessoa. Confira as melhores ofertas:

PACOTES INTERNACIONAIS

Cancún (México): com 60% de desconto, o pacote de seis noites inclui passagem aérea (ida e volta), hospedagem no Cancun Bay Hotel (all inclusive), transfer e seguro-viagem. Por pessoa, sai a partir de 3.598 reais. Outra opção é o pacote a partir de 4.618 reais (por pessoa) com passagem aérea (ida e volta), seis noites de hospedagem também no Cancun Bay Hotel (all inclusive), transfer e seguro-viagem, além de ingresso para o passeio à Isla Mujeres.

Buenos Aires (Argentina): com 28% de desconto, o pacote de sete noites sai a partir de 1.111 reais por pessoa, com passagem aérea (ida e volta), transfer e hospedagem no Rochester Concept Hotel.

Orlando (EUA): com 20% de desconto, o pacote sai a partir de 2.924 reais com passagem aérea (ida e volta), transfer e sete noites de hospedagem no Rosen Inn at Pointe Orlando.

PACOTES NACIONAIS

Canoa Quebrada (CE): com 50% de desconto e condição exclusiva com a Azul para voos com embarque e desembarque no Aeroporto de Aracati (CE), o pacote de sete noites sai a partir de 1.619 reais por pessoa e inclui passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Long Beach Hotel, com café da manhã.

Rio de Janeiro (RJ): com 63% de desconto, cinco noites saem a partir de 634 reais por pessoa, com passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Royalty Barra Hotel, com café da manhã.

Natal (RN): com 58% de desconto, o pacote de cinco noites sai a partir de 1.484 reais por pessoa, com passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Esmeralda Praia Hotel, com meia pensão.

Porto Seguro (BA): com 48% de desconto, o pacote sai a partir de 931 reais por pessoa e inclui passagem aérea (ida e volta) e cinco noites no Porto Seguro Eco Bahia, com café da manhã.

Florianópolis (SC): com 26% de desconto, o pacote sai a partir de 317 reais por pessoa e inclui passagem aérea (ida e volta) e quatro noites no HCI Hotel Florianópolis, com café da manhã.

PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS

Ilhéus: a partir de 457 reais

Maceió: a partir de 562 reais

Fortaleza: a partir de 594 reais.

HOTELARIA

Em Maceió, a diária no Hotel Ponta Verde custa a partir de 308 reais.

A partir de 257 reais no Hotel Master, em Gramado.

Já no Vivá Porto de Galinhas Resort, em Porto de Galinhas, a diária sai a partir de 485 reais.

No Rio de Janeiro, a diária no Hotel Atlântico Travel Copacabana custa a partir de 151 reais.

INGRESSOS

Ingresso para o Beto Carrero World a partir de 66 reais (desconto de 66%).

Passeio ao Dolphin Encounter em Isla Mujeres (Cancún), a partir de 398 reais (desconto de 30%).

Tour panorâmico em Itaipu (Foz do Iguaçu) a partir de 16 reais (desconto de 50%).