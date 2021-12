Bilheteria de novo "Homem-Aranha" dispara e atinge 2º lugar

Os números finais das bilheterias para o filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa mostraram um público ainda maior do que o estimado inicialmente, com um total de 260 milhões de dólares arrecadados nos cinemas canadenses e americanos no fim semana, anunciou a distribuidora Sony nesta segunda-feira.

A marca leva o filme para o segundo lugar da lista de melhores estreias na história dos filmes de Hollywood, pouco à frente dos 258 milhões de dólares de Vingadores: Guerra Infinita.

O filme Vingadores: Ultimato detém o recorde de final de semana de estreia nos Estados Unidos e Canadá, com um lançamento de 357 milhões de dólares em 2019.

As vendas internacionais de ingressos para Sem Volta para Casa somaram 340,8 milhões de dólares, levando o total global a 600,8 milhões de dólares.

No domingo, a Sony havia previsto que o filme iria terminar o final de semana no terceiro lugar da lista de estreias na América do Norte, com 253 milhões e com o total mundial de 587 milhões de dólares. Os números de segunda-feira incluíam vendas de ingressos de quinta-feira até a noite de domingo.

O desempenho de Sem Volta para Casa, que estrela Tom Holland no papel do herói e Zendaya interpretando sua namorada, impulsionou as redes de cinemas como AMC Entertainment e a Cinemark.

Os cinemas tentam se recuperar dos fechamentos durante a pandemia de covid-19 e enfrentam agora novas preocupações com a variante ômicron, enquanto começa a semana normalmente movimentada do Natal.