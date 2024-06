7 bares em São Paulo para fazer confraternizações e happy hour de trabalho

São Paulo é uma cidade vibrante que oferece uma infinidade de opções para quem busca um local agradável para confraternizações e happy hours de trabalho. Com uma variedade de bares que vão desde os mais descontraídos até os mais sofisticados, a capital paulista se destaca por proporcionar ambientes que atendem a praticamente todos os gostos e necessidades. Seja para celebrar uma conquista profissional ou apenas descontrair após um dia de trabalho, há sempre um bar ideal na cidade.

Destacamos sete bares em São Paulo que são perfeitos para esses momentos de confraternização. Esses estabelecimentos foram escolhidos por sua atmosfera acolhedora, serviço e pela variedade de bebidas e petiscos. Se você está planejando um happy hour com colegas de trabalho ou uma confraternização empresarial, confira as sugestões e descubra novos locais para suas próximas reuniões sociais.

Salve Jorge

O Salve Jorge na Vila Madalena conta com pacotes especiais para realização de eventos e podem ser personalizados de acordo com o cliente. Entre as sugestões é possível escolher um menu que contempla dadinho de tapioca, isca de galeto com corn flakes, hamburguinho de picanha, calabresa acebolada, provolone à milanesa e bolinho de batata com calabresa. Além de caipirinhas, cervejas e gins. O pacote sai por R$250 por pessoa e o consumo tem duração de até 4 horas.

Serviço: Rua Aspicuelta, 544 - Vila Madalena. Abre de terça a quinta das 17h à 1h; sexta das 17h às 2h; sábados e feriados das 12h às 2h; domingo das 12h à 1h. Reservas: (11) 99998 - 5540 | Praça Antonio Prado, 33 - Centro. Abre segunda das 12 às 19h; terça das 12h às 21h; quarta a sexta das 12h às 23h; sábados e feriados das 12h às 19h; domingo das 12h às 18h.

Posto 6

Outro bar que é point na Vila Madalena é o Posto 6. O espaço que conta com música ao vivo também tem pacotes personalizados e menus com sugestões exclusivas que incluem desde finger foods a sobremesas, além de opções deliciosas de drinks.

Serviço: Rua Aspicuelta 644 - Vila Madalena. Abre de terça a sexta das 16 às 2h; sábados e feriados das 12h às 2h; domingos das 12h à 1h. Reservas (11) 97690-2637 e contato@barposto6.com.

Bar Brahma

O Bar Brahma, localizado na esquina mais famosa de São Paulo, a Av. São João com a Ipiranga, conta com sugestões exclusivas para comemorações pessoais como aniversários ou confraternizações de empresas. São diversos pacotes, sendo possível personalizar.

Serviço: Av. São João, 677 – Centro. Abre de segunda a quarta das 11h à 1h; quinta a sábado das 11h às 2h; domingo das 11h à meia-noite. Reservas: (11) 5199-2150.

Marinna Gastronomia

O Marinna Gastronomia, localizado no bairro da Mooca e comandada pelo chef Thiago Piazza, traz um menu especial para confraternizações. A opção inclui batata cheddar com bacon; mini burguer; mini carne louca; onion rings com molho barbecue; dadinho de tapioca com geleia pimenta e de sobremesa brownie de chocolate com sorvete ou verrine de leite em pó e mirtilo. O pacote custa R$90 por pessoa.

Serviço: Rua Guaimbé, 439 - Mooca. Abre de terça a sexta das 16h às 22h; sábado das 12h às 22h30. Reservas: (11) 98302-3227

Jacaré Grill

Na região da Vila Madalena, o Jacaré Grill tem uma varanda arejada no piso principal, e na parte superior um terraço com vista da região. É possível reservar e fechar o terraço com a capacidade para até 60 pessoas. É necessário o pagamento antecipado referente a consumação mínima sai por R$1.800. A contratação extra de DJ ou outra atração artística está disponível mediante pagamento à parte.

Serviço: Rua Harmonia, 305 - Vila Madalena. Abre segunda e terça das 11h30 às 17h; quarta e quinta das 11h30 às 23h30; sexta e sábado das 11h30 às 1h; domingo das 11h30 às 19h. Reservas: (11) 94745-9751.

Casa Rios

No restaurante Casa Rios, localizado no Tatuapé, é possível realizar diferentes eventos. Entre algumas sugestões da casa está o menu em 3 etapas (entrada, principal e sobremesa); mesa de antepastos + menu 3 etapas (mesa para se servir à vontade de pães, queijos e embutidos + entrada, principal e sobremesa empratados); o menu degustação em 6 etapas com porções menores, incluindo couvert, entradas, pratos principais e sobremesas; finger food volante (coquetel volante para ser servido em pé, com friturinhas, entradas, pequenos pratinhos e sobremesas; snacks volante + menu 3 etapas - um dos formatos mais pedidos - começa com 2 opções de entradas volantes para ser servido de pé e em seguida é servido um menu empratado com entrada, principal e sobremesa.

Serviço: Rua Itapura, 1327 - Tatuapé. Funcionamento: quarta e quinta das 19h às 23h; sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; domingo das 8h30 às 11h30 e das 12h às 16h. Reservas: (11) 2091-7323.

Janela

O espaço é ideal para quem busca personalidade, localização e atendimento personalizado. No Janela é possível realizar festas de aniversário, feiras, eventos corporativos, casamentos, talks, reuniões e muito mais. Há ainda a possibilidade de incluir no pacote um menu personalizado tanto para comidas quanto para bebidas.

Serviço: Rua Mateus Grou, 458 - Pinheiros. Abre de segunda a sábado das 9h às 18h. Reservas: (11) 99255-2704.