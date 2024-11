Principal assessor de Scholz assumirá Finanças após expulsão dos liberais de coalizão alemã

Jörg Kukies, um importante assessor do chanceler alemão, Olaf Scholz, e atualmente secretário de Estado na chancelaria, assumirá a pasta das Finanças do governo minoritário de social-democratas e verdes após o colapso da antiga coalizão com a expulsão dos liberais.

Kukies vai substituir no cargo o presidente do Partido Liberal (FDP), Christian Lindner, que foi demitido na véspera por Scholz com o argumento da perda de confiança no seu ministro das Finanças e da falta de vontade de encontrar compromissos para salvar uma coalizão que já se mostrava inviável para chegar às eleições gerais que seriam realizadas em 28 de setembro de 2025.

Este político de 56 anos é considerado um homem de absoluta confiança do social-democrata Scholz.

O economista trabalhou durante muito tempo no banco de investimentos Goldman Sachs. Antes de passar para a chancelaria, foi secretário de Estado do Ministério das Finanças entre 2018 e 2021.

Kukies é considerado um importante conselheiro de Scholz em questões econômicas e financeiras e negocia os documentos finais das cúpulas do G7 e do G20 em seu nome.

Segundo a emissora pública de televisão “ARD”, a revista “Der Spiegel” e outros meios de comunicação alemães, a sucessão natural teria cabido ao vice-chanceler e ministro da Economia, o ambientalista Robert Habeck, mas este não quis assumir outra responsabilidade tão importante, ainda mais quando está no ar a aprovação do orçamento para 2025 e do orçamento complementar para 2024.

Por outro lado, o ministro dos Transportes e Assuntos Digitais, o também liberal Vokler Wissing, está disposto a permanecer no cargo, depois de anunciar nesta quinta-feira que deixará o FDP.

Ontem à noite Scholz ligou para Wissing pedindo que ficasse no governo, com o que ele concordou.

Em breve pronunciamento à imprensa, Wissing indicou que na véspera informou Lindner sobre sua saída do partido.

“Não quero que esta decisão seja um fardo para o meu partido e é por isso que informei hoje Christian Lindner da minha demissão”, declarou.