CPTM Serviços assina 1º contrato de prestação de serviços com secretaria do Rio por R$ 2,4 mi

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) assina nesta quinta-feira, 7, o primeiro contrato da CPTM Serviços, programa que oferece consultoria, manutenção e aluguel de ativos ferroviários para concessionárias privadas e empresas públicas.

O contrato foi firmado com a Central Logística, órgão vinculado à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro (SETRAM). O valor do negócio, pela consultoria, será de R$ 2,4 milhões. O prazo para entrega dos produtos é de 30 dias a partir da emissão da ordem de serviço, assinada nesta quinta-feira. A EXAME adiantou a informação com exclusividade.

Neste primeiro contrato, a CPTM elaborará estudos técnicos e mensuração de custos para operação, manutenção e estabilização do sistema ferroviário de passageiros do Rio de Janeiro, que conta com uma malha de 270 km, dividida em cinco ramais, três extensões e 104 estações, transportando em média 300 mil passageiros diariamente.

A expectativa é que a experiência da CPTM no transporte de 1,6 milhão de passageiros por dia útil, ao longo de uma malha de 196 km – presente em 18 municípios –, com cinco linhas e 57 estações, contribua para aprimorar os serviços à população fluminense.

A parceria será oficializada na manhã de hoje na sede da CPTM, no Centro de São Paulo, com a presença dos secretários de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) do Rio de Janeiro, Washington Reis, e de Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo, Marco Antonio Assalve. O chefe de gabinete da SETRAM, Rogério Sacchi, a coordenadora do grupo de trabalho para soluções ferroviárias, Priscila Sakalem, e o subsecretário de Concessões e Parcerias da Casa Civil do Rio, Cássio Castro, também estarão presentes.

“A CPTM irá desenvolver dois produtos de engenharia de custos: um orçamento estimado dos custos de operação e manutenção do sistema de transporte ferroviário de passageiros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com base na malha paulista operada por nós, e um orçamento detalhado dos serviços necessários para a estabilização do sistema, conforme relação encaminhada pela Central Logística”, explica o diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM, José Marcos Miziara Filho.

Em meio às concessões a CPTM busca por receita

A CPTM Serviços, uma iniciativa interna da área de Novos Negócios da autarquia, alinha-se aos planos do governo Tarcísio de Freitas, que pretende conceder todas as linhas de trilhos do estado nos próximos anos.

Em entrevista à EXAME, Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, afirmou que o plano de longo prazo é transformar a CPTM e o Metrô em grandes prestadoras de serviço, aproveitando o conhecimento e expertise das companhias públicas.