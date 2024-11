Os 20 chefs brasileiros entre os melhores do mundo no The Best Chef Awards 2024

Foi divulgada nesta quarta-feira, 6, a lista do The Best Chef Awards com os melhores chefs do mundo. A premiação ocorreu em um evento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e homenageou 550 chefs de 61 países, sendo esta a maior edição do evento, que chega agora à sua oitava edição.

Em uma mudança histórica, o The Best Chef Awards estreou um sistema de reconhecimento em camadas, chamado "facas", substituindo o antigo modelo de pontuação. O objetivo é oferecer uma visão mais abrangente e inclusiva da excelência culinária, segundo a organização.

Assim, os chefs foram classificados em três níveis:

Três Facas: concedido a 97 chefs que alcançaram 80% ou mais da pontuação máxima.

Duas Facas: destinado a 177 chefs com 40% ou mais da pontuação.

Uma Faca: atribuído a 276 chefs que obtiveram 20% ou mais.

Os Melhores Chefs do Mundo em 2024

Além da classificação geral, o The Best Chef Awards, criado pela polonesa Joanna Slusarczyk e pelo gastrônomo italiano Cristian Gadau em 2015, destacou os três melhores chefs do mundo, cujas contribuições visionárias redefiniram a gastronomia moderna:

1º Lugar: Rasmus Munk – Alchemist, Dinamarca

Conhecido por sua abordagem vanguardista, Munk transforma o Alchemist em uma experiência que une teatro e inovação culinária, levando-o ao reconhecimento global.

2º Lugar: Albert Adrià – Enigma, Espanha

Ícone da experimentação culinária, Adrià continua a ultrapassar limites no Enigma, combinando narrativa com técnicas inovadoras e consolidando sua influência no setor.

3º Lugar: Eric Vildgaard – Jordnær, Dinamarca

Reconhecido pela sustentabilidade e pureza de suas criações, o trabalho de Vildgaard no Jordnær é uma celebração da arte dos ingredientes nórdicos, com ressonância global.

Os Melhores Chefs Brasileiros

Entre os chefs brasileiros, Alex Atala, do D.O.M., em São Paulo, e a paranaense Manu Buffara, do Manu, em Curitiba, se destacaram com o prêmio Três Facas – o mais alto na classificação. Ambos trazem em seus restaurantes uma gastronomia autoral que valoriza ingredientes brasileiros.

Além deles, outros 15 chefs atuantes no Brasil foram reconhecidos, além de três brasileiros com restaurantes estrelados no exterior.

Três facas

Alex Atala (DOM, São Paulo)

Manu Buffara (Manu, Curitiba)

Duas facas

Alberto Landgraf (Oteque, Rio de Janeiro)

Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (Origem, Salvador)

Jeferson Rueda (A Casa do Porco, São Paulo)

Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro)

Janaína Torres (Bar da Dona Onça, São Paulo)

Ivan Ralston (Tuju, São Paulo)

Uma faca

Helena Rizzo (Maní, São Paulo)

Felipe Bronze (Oro, Rio de Janeiro)

Kazuo Arada (Kazuo, São Paulo)

Gerônimo Athuel (Ocyá, Rio)

Dante Bassi e Katrin Bassi (Manga, Salvador)

Luiz Filipe Souza (Evvai, São Paulo)

Tássia Magalhães (Nelita, São Paulo)

Chefs que atuam pelo mundo:

Ivan Brehm (Nouri, Singapura)

Franco Sampogna (Frevo, NYC)

Rafael Cagali (Da Terra, Londres)