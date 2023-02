Bar Brahma promove bloquinho de rua e esquenta com open bar e open food

Depois de um hiato de dois anos, o Bloco Unidos do Bar Brahma volta com sua comemoração de carnaval nas ruas do centro da cidade de São Paulo. A união com o Camarote Bar Brahma acontece no domingo (12), a partir das 12h, com comando da grupo Molejo, que irá tocar os seus maiores sucessos.

Para animar a multidão estarão presentes a musa do camarote em 2023, Thelminha Assis e Sabrina Sato. Parte da bateria da Gaviões da Fiel, escola de samba do Grupo Especial de São Paulo estará presente para o aquecimento do evento.

“Tradicionalmente, o bloco sai da famosa esquina das Avenidas Ipiranga e São João, onde fica localizado o Bar Brahma, e desfila no entorno do centro de São Paulo, passando pelo Theatro Municipal e voltando para o ponto inicial. No trio elétrico o público pode esperar convidados especiais, além dos famosos já confirmados, e um espaço onde todos podem vestir a sua maior fantasia e aproveitar o momento de ser feliz e se jogar. São mais de 70 anos de história em que trazemos a essência do Carnaval ao CBB. Nesta edição do camarote, inclusive, os foliões poderão se deixar levar pelas tentações e pela irresistível mistura de música, arte e hedonismo”, explica Cairê Aoas, sócio da Diverti, produtora do evento.

A 22º edição do camarote paulistano acontece no Sambódromo do Anhembi, nos dias 17, 18, 19 e 25 de fevereiro, e conta com atrações especiais como Ivete Sangalo, Sorriso Maroto e Alexandre Pires com Seu Jorge, pela turnê “Irmãos”, que sobem pela primeira vez no palco do evento, além de nomes consagrados do espaço, como Zeca Pagodinho, Péricles, Diogo Nogueira e Pixote.

O Bloco Unidos do Bar Brahma é gratuito e aberto ao público que poderá acompanhar o bloco ao lado de Sabrina, Thelminha e Molejo.

Já os ingressos para o esquenta, que acontece ao mesmo tempo no Bar Brahma, e que oferece open bar e open food durante a tarde toda, podem ser adquiridos mediante a compra de ingressos, a partir de R$ 300, pelo site oficial de vendas ou diretamente na entrada do local.

O cardápio de open bar e open food vai funcionar no Bar Brahma das 12h às 18h e conta com opções como Chopp Brahma claro, caipirinhas de cachaça e vodca (limão e morango), fritas da casa, pastelzinho de carne e queijo, polentinha de colher com ragu de linguiça e parmesão, picadinho “Favorito do Cauby” e Arancini (Bolinho de arroz com gorgonzola), além de água com e sem gás e refrigerantes.

O esquenta para o bloquinho começa às 12h com a chegada dos convidados e esquenta com DJ Serginho e a saída do trio elétrico está prevista a partir das 13h com retorno por volta das 16h. A dispersão acontece na volta do trio com a presença da Bateria da Gaviões da Fiel.

