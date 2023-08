Bannoffe: 3 maneiras simples de fazer a sobremesa que tem conquistado os apaixonados por doces

Banoffee é uma combinação irresistível de bananas, caramelo e chantili, tudo isso sobre uma base de massa de biscoito.

Essa sobremesa é perfeita para encerrar uma refeição especial ou para surpreender seus convidados. Seja a versão tradicional ou a mais prática, esta combinação de ingredientes se tornará um destaque em sua lista de sobremesas favoritas.

A seguir, veja 3 receitas de banoffee que vão te surpreender!

1. Banoffee tradicional

Ingredientes

1 pacote de bolacha tipo maisena

150 g de manteiga

3 bananas cortadas em rodelas

1 lata de leite condensado

300 ml de leite

40 g de açúcar

10 g de canela para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha fina. Em um recipiente, misture a farinha de biscoito e a manteiga derretida até obter uma farofa. Em uma forma untada, coloque uma camada da farofa na base e nas laterais. Pressione levemente com as pontas do dedos para deixar a camada uniforme. Leve a massa ao forno preaquecido a 220ºC por aproximadamente 8 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque a lata de leite condensado e cubra com água. Coloque o suficiente para água não secar. Cozinhe a lata de leite condensado (para obter o doce de leite) por 30 minutos. Após, espere esfriar bem, abra a lata, retire o doce de leite e reserve. Em um recipiente, misture o leite com o açúcar e bata até obter um chantili.

Montagem

Despeje o doce de leite sobre a massa de biscoito. Em seguida, coloque as rodelas de banana por cima do doce de leite, formando uma camada. Finalize com uma camada de chantili e polvilhe a canela por cima. Deixe na geladeira por 2 horas antes de servir.

2. Banoffee em copinho

Ingredientes

7 Bolachas tipo maisena

1/2 lata de doce de leite

2 bananas maduras cortadas em rodelas

200 ml de creme de leite fresco

Açúcar e chocolate em pó a gosto

Copinhos de sobremesa

Modo de preparo

Na batedeira, bata o creme de leite com açúcar até obter um chantili e reserve. Em um recipiente, triture as bolachas até obter uma farofa e coloque uma porção no fundo de cada copinho. Adicione uma camada de doce de leite sobre a base de bolachas, cubra com rodelas de banana e finalize com o chantili. Decore com chocolate em pó e leve à geladeira até o momento de servir.

3. Banoffee com chocolate

Ingredientes

1 pacote de bolachas tipo maisena

100 g de manteiga derretidab

300 g de doce de leite cremoso

3 bananas maduras descascadas e cortadas em rodelas

300 g de chantili

200 g de chocolate amargo picado

Chocolate em lascas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, triture as bolachas até obter uma farofa. Acrescente a manteiga derretida e misture até obter uma farofa homogênea. Arrume a farofa no fundo de uma forma de torta, formando a base. Espalhe o doce de leite sobre a base de bolachas e cubra com as rodelas de banana. Derreta o chocolate amargo em banho-maria e despeje sobre as bananas. Espalhe o chantili sobre a torta e decore com lascas de chocolate. Leve à geladeira por algumas horas antes de servir.