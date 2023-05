Banoffe no palito? MasterChef e Oggi se juntam para linha de sorvetes com bolo

A rede de franquias Oggi Sorvetes anunciou a primeira linha de sorvetes licenciada pela marca MasterChef em todo o mundo. Serão seis sabores de sorvete com bolo para comemorar a 10ª temporada de "MasterChef Amadores".

O pré-lançamento das sobremesas geladas, que também contou com a parceria da produtora Endemol Shine Brasil, acontece na próxima terça-feira, 25 de abril. Eles estarão disponíveis nas mais de 800 lojas da rede Oggi espalhadas pelo Brasil a partir de junho.

Foram mais de dois anos desenvolvendo o projeto do primeiro sorvete com bolo no palito. A linha é composta por seis sabores: bolo de cenoura, floresta negra, banoffe, cheesecake de frutas vermelhas, brownie e petit gateau.

"Queremos levar para o consumidor final a união perfeita do bolo com sorvete recriando sobremesas já muito apreciadas pela população, como o bolo de cenoura e a nova queridinha do brasileiro, o banoffe", afirma Rodrigo Mauad, sócio fundador da Oggi Sorvetes. Em 2023, a empresa espera faturar mais de R$ 700 milhões, além de ter um incremento de 200 novas unidades.

A nova temporada do "MasterChef Amadores" será transmitida na Band a partir de 2 de maio.

Conheça os sabores da Linha MasterChef Brasil da Oggi