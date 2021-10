Outback terá sobremesa banoffee com brigadeiro, por tempo limitado

A rede Outback recria uma sobremesa banoffee, que agora além dos tradicionais doce de leite e chantily, ganha ingredientes do restaurante.

A Choco Cinnamon Banoffee é a versão disponível nos restaurantes e pelo delivery a partir de 13 de outubro e leva doce de leite Havana, base crocante de biscoito Thunder, mesma receita usada em nos brownies, brigadeiro com canela, rodelas de banana, chantily e canela, servindo até duas pessoas.

“Após alguns testes, resolvemos criar uma versão Outback da banoffee, uma sobremesa que está super em alta e que tem um perfil de sabor bem diferente das nossas atuais opções no menu. Uma opção que pode ser compartilhada", diz Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil.

Segundo ela, a novidade chega para atender a demanda do público cada vez mais exigente e atento às nossas novidades no cardápio.

A banoffee foi criada em 1974 por dois ingleses que tentavam recriar uma famosa receita americana para seu restaurante. Depois de várias tentativas, a sobremesa inventada foi levada ao menu e, ganhando o país, virou a favorita de celebridades e pessoas influentes da época.

No Brasil, a sobremesa chega ao Outback com um dos doces mais conhecidos do país: o brigadeiro. Nessa versão, ele ganha um toque de canela para garantir uma adaptação exclusiva da receita original para o paladar brasileiro.

Além disso, no delivery a sobremesa é entregue no estilo Faça Você Mesmo (DIY), e vai em dois potes para que o consumidor tenha a liberdade de finalizar e comer a banoffee como preferir.

A Choco Cinnamon Banoffee será vendida por R$ 34,90 nos restaurantes de todo o país e no delivery, pelo iFood, por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.

