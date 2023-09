Azeite Andorinha terá degustação e aulas gratuitas em São Paulo; saiba como participar

Ingrediente usual nas cozinhas, o azeite passou a ganhar relevância, tanto com produtos mais refinados quanto com troféus em premiações que buscam os óleos mais equilibrados e puros. Para entender mais sobre este óleo, o Azeite Andorinha traz um pedaço do maior olival do mundo para São Paulo, com a Casa Andorinha.

O espaço com entrada gratuita no bairro Pinheiros contará com experiências imersiva, gastronômica, educativa e sensorial. O público terá a oportunidade de conhecer com os cinco sentidos todo o universo do azeite.

Mesmo na cidade, será possível entender todo o processo que engloba a produção, da terra ao prato. Os visitantes poderão aprender sobre os três principais atributos do azeite (frutado, amargo e picante) e como diferenciá-los, produzir seu próprio blend e realizar uma degustação.

“Estamos comprometidos em transformar positivamente a relação das pessoas com a alimentação e a Casa Andorinha chega novamente a São Paulo para tangibilizar esse propósito. Só Andorinha, uma marca que possui Olival próprio, expert em azeite de verdade e que está há mais de 95 anos no mercado, pode oferecer uma experiência como esta, onde todos são convidados a aprender, explorar e apreciar esse vasto universo”, diz Loara Costa, Diretora de Marketing e Trade Marketing do Grupo Sovena, detentora da marca Andorinha.

Em parceria com o Restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala, haverá um cardápio com diversos pratos para serem apreciados no restaurante local. O Mercadinho Dalva e Dito também estará presente com seus insumos para que os clientes possam levar itens para casa.

No espaço estará, ainda, o Empório da Casa Andorinha, com um azeite produzido em solo nacional, em um projeto chamado ‘Criações do Brasil’, em parceria com o produtor local Ouro de Sant´Anna. O Empório também disponibilizará produtos limitados em parceria com outras marcas, como o óleo corporal da Saboaria Brasil, bolachas da Dona do Doce, chilli crunch do Restaurante Mocotó, pipoca da Pipó, doce caseiro de banana com vinho do Bar Barnabé, granola do Restaurante Banana Verde, chocolate da Mestiço, geleia de tomate e manjericão da Fruta no Pote; além de uma meia única da Amaggi, estampada com a Dorinha, mascote da marca e um bowl feito em cerâmica pelo Ateliê Cintia Zambianco.

A Casa Andorinha estará aberta ao público até 22 de outubro, de quinta a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos das 10h às 16h no bairro de Pinheiros, São Paulo.

Serviço: Casa Andorinha

Data: De quinta à domingo, entre os dias 29/09 a 22/10

Horário: Quinta à Sábado: 12h às 20h; Domingo: 10h às 16h

Local: Rua Mateus Grou, 458 - Pinheiros, São Paulo (SP)

Entrada Gratuita