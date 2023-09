Inhotim se transforma na capital da gastronomia brasileira com Festival Fartura

Inhotim, em Minas Gerais, o maior museu a céu aberto da América Latina, se transforma na capital da gastronomia brasileira neste fim de semana, 30 de setembro e 1º de outubro. É realizada a segunda edição do Festival Fartura. Desta vez, a gastronomia originária brasileira é o ponto de partida da curadoria, que traz sabores da Amazônia a Minas Gerais, além de um convidado de Portugal, berço da cultura nacional.

O evento ocorre no espaço da obra externa Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, onde a gastronomia tem interação com a obra do artista e com o Centro Educacional Burle Marx. É esperado um público de 2 mil pessoas por dia, que tem opções de pratos e petiscos nos estandes de restaurantes convidados; além de cozinhas ao vivo – quando o chef prepara os pratos na hora e todos podem provar.

Entre os nomes já confirmados, estão: Bela Gil, Marcia Nunes, Rodolfo Mayer, André Prates, Gabriel Trillo, Paulo Anijar, Débora Shornik, Leo Modesto, Kamira - cozinheira indígena do Xingu -, Christiano Seabra, Cristóvão Laruça, Ju Duarte, Mariana Gontijo e Caio Soter.

“Durante todo o ano, trabalhamos com o tema que mais norteia a Plataforma Fratura: ‘Da origem ao prato’. E nada poderia exemplificar melhor esse conceito que trazer para a pauta a discussão da comida originária brasileira. A comida que sempre existiu, que estava aqui alimentando os povos tradicionais muito antes da chegada dos portugueses”, explica Rodrigo Ferraz, diretor da iniciativa.

Fartura e o Brasil

Fartura – Gastronomia do Brasil é uma das principais plataformas gastronômicas do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web.

A plataforma também é responsável pela realização do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que ocorreu durante o mês de agosto na cidade histórica mineira.

Serviço

Festival Fartura em Inhotim

Data: 30 de setembro e 1° de outubro, das 10h às 17h

Ingressos: para acessar o evento, é necessário adquirir o ingresso do Inhotim. O acesso ao evento é gratuito para quem estiver no Museu, sujeito à lotação do espaço

Local: Instituto Inhotim (Rua B, 20, Inhotim - Brumadinho, MG)