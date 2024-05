Rio Grande Sul voltará a enfrentar chuvas fortes e massa de ar polar nesta semana, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, nesta segunda-feira, para o retorno de fortes chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir desta terça-feira. Uma frente fria, causada pelo avanço de uma massa de ar frio de origem polar, irá contribuir para derrubar as temperaturas na Região Sul.

Rajadas de vento acima de 80 km/h e queda de granizo também deve ocorrer nessa porção do país. Entre terça-feira e sexta-feira, o acumulado de chuva pode superar os 100mm em algumas áreas do Rio Grande do Sul. O maior volume é esperado no deslocamento da frente fria do sul para o norte do estado. "Novos transtornos, portanto, são possíveis em função da forte instabilidade que é prevista", disse o Inmet, por meio de nota.

Na campa gaúcha e na Serra do Sul, as temperaturas mínimas ficam abaixo ou próximas de zero. Na capital, Porto Alegre, as mínimas previstas devem ficar abaixo de 10°C a partir de sexta-feira, com sensação térmica baixa.

A formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, na altura do litoral gaúcho, deve agravar a situação. Segundo o Inmet, o fenômeno "acentuará o contraste térmico entre o vento quente e úmido de norte e o ar frio de sul, intensificando as tempestades e também aumentando os volumes de chuva previstos".