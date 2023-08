Asics celebra os 30 anos de um dos seus tênis mais lendários

Um dos tênis mais icônicos da Asics está completando 30 anos e para celebrar toda a história que ele carrega, a marca organizou um evento na Japan House, em São Paulo, na última segunda-feira, 28. A comemoração para o lançamento do Gel-Kayano 30 contou com um treino de 3 km na Avenida Paulista, talk sobre a história e as novas tecnologias do modelo, ativações interativas e uma linha do tempo com os principais modelos que marcaram o legado.

“O Asics Gel-Kayano 30 veio para revolucionar o que já conhecemos como o 'rei da estabilidade', só que agora com um novo design e novas tecnologias. Dessa forma, focamos em marcar uma nova era da estabilidade, porque ele realmente passou por uma revolução importante. Escolhemos celebrar os 30 anos desse lançamento icônico na Japan House para trazer essa conexão com a nossa herança japonesa e ressaltar a história desse legado”, destaca Constanza Novillo, Diretora de Marketing da Asics América Latina.

Logo no início do evento, os convidados começaram a ser imergidos na tecnologia. Uma parede com projeções do vídeo da campanha e um piso de led com passos projetados guiavam a entrada. O salão principal contou com a exibição de um vídeo do criador do Gel-Kayano, Toshikazu Kayano e um painel expondo a história do tênis em uma linha do tempo que destacou os principais modelos, como o primeiro criado em 1993; o terceiro, lançado em 1997; o sexto, de 2000; a décima primeira versão de 2005 e o Gel-Kayano 18, de 2012, que marcou o início da aplicação de conceitos de sustentabilidade na linha.

Nova tecnologia 4D

O evento contou também com um talk com Constanza Novillo, Daniel Costa, diretor de produtos e inovação Asics na América Latina, Bruna Vieira, influenciadora, escritora e embaixadora da Asics Brasil e Paulo Puccinelli, médico do esporte. Eles abordaram sobre as mudanças que o tênis trouxe nesta nova versão que fizeram com que ele entrasse para essa nova era da estabilidade, com destaque para a tecnologia 4D Guidance System, que consiste em um sistema integrado à entressola do tênis que dá o suporte necessário aos corredores. Paulo Puccinelli contou ainda sobre sua experiência no Instituto de Inovação e Esportes da Asics, em Kobe, no Japão.

“Ao apresentarmos o mais recente lançamento da Asics, compartilhamos também a nossa constante busca pela inovação e excelência. Esta celebração representa não apenas um marco na evolução dos nossos produtos, mas também reflete o compromisso contínuo da Asics em proporcionar aos atletas e entusiastas do esporte o melhor em termos de desempenho, conforto e estilo. Estamos ansiosos para ver como esse novo tênis eleva a experiência esportiva de nossos consumidores e reforça nossa posição como líderes na indústria esportiva”, comenta Alexandre Fiorati, presidente e CEO da Asics América Latina.

Após o talk, a proposta foi convidar as pessoas a experimentarem na prática todas as mudanças e novas tecnologias do tênis. As embaixadoras Asics Adriana Silva, Michelle Rodrigues e Ludmilla Maschion foram as responsáveis por puxar os treinos de 3 km pela Avenida Paulista, que saíram em três ondas. Além dessa experiência, o evento ofereceu uma experimentação do tênis com teste de estabilidade dentro da Japan House.

30 anos de história

No encontro, Alexandre Fiorati conversou com exclusividade para Casual EXAME. Veja os principais trechos da entrevista:

O Kayano completa 30 anos, qual o aprendizado da Asics com o modelo nesse tempo?

Desde o início ele sempre foi um dos principais produtos da Asics no Brasil e no mundo. Acredito que o aprendizado, em todos esses anos que a gente tem com o Kayano dentro do mercado brasileiro e latino-americano é da grande importância e da grande necessidade de passar informações para o consumidor, para o atleta, de uma maneira que ele consiga se sentir cada vez mais confortável e mais seguro na corrida que faz. O Kayano proporciona isso. O Kayano é um produto que possui uma tecnologia muito avançada, cada vez mais avançada. Este modelo 30, que estamos lançando, vem com uma revolução de tecnologia muito forte e importante para a estabilidade da corrida de longas distâncias. Então para nós, eu acredito que o aprendizado foi que o corredor quer cada vez mais informação, o produto mais tecnológico que permita que ele tenha uma corrida mais confortável e segura. Com isso, os nossos produtos, eu acredito, servem muito bem o consumidor brasileiro e latino-americano.

O que significa estabilidade em uma corrida e de que maneira o Kayano proporciona essa segurança?

A gente tem uma tendência durante uma corrida de longa distância de sentir uma certa pronação. Pode ser que o corredor já tenha por origem uma pisada pronada, mas em uma corrida de longa distância existe a tendência de sentir essa pronação, esse movimento do calcanhar que força um pouco os joelhos. Um calçado como Kayano providencia ao corredor uma segurança de pisada estável e segura. Com isso, ele não sentirá esses efeitos de pronação e, consequentemente, estará com menos risco de lesão. Então diminui substancialmente o risco de lesão, faz com que o corredor tenha essa estabilidade na maneira como ele vai dar as pisadas em uma corrida longa e com isso vai se sentir mais seguro e confortável para continuar os treinos longos, para fazer uma corrida com Kayano e consequentemente ter uma vida na corrida cada vez mais saudável. É isso que a gente tem com o nosso produto, é isso que a gente preza para o consumidor e para o atleta de corrida de meia e longa distância.

Até que idade o Kayano deve chegar?

Eu acredito que o Kayano pode chegar em muitas e muitas décadas para frente. Isso para nós é uma certeza, nós vamos caminhar para isso. O Kayano é, como você sabe, um dos produtos legendários que nós temos, é um produto que é altamente reconhecido pelos consumidores brasileiros e latino-americanos. A minha torcida aqui é que com certeza isso vai acontecer, que a gente tenha muitas décadas de Kayano pela frente.