Campanha da Vans celebra 5 sneakers clássicos para os 57 anos da marca californiana

A história da Vans começou pequena, há 57 anos, quando os tênis feitos à mão começaram a chamar a atenção por suas diferentes customizações. Inaugurada na Rua 704 East Broadway, na pequena cidade de Anaheim, na Califórnia, a até então Van Doren Rubber Company era o único negócio que fabricava e vendia calçados no mesmo lugar. Em 1966, logo na primeira manhã de inauguração do negócio, 12 clientes compraram os tênis, que foram feitos à mão durante a tarde e entregues na manhã seguinte.

Ao longo dos anos, a Vans passou a fazer parte do vestuário de esportistas e a colaborar com estes. Em 1976, a marca fez parceria com os skatistas Tony Alva e Stacy Peralta para criar o Vans Style #95, conhecido hoje como Era. O tênis ganhou acolchoamento e reforço de tecido, palmilhas macias e a icônica sola Waffle de borracha natural. Este foi apenas o pontapé para a longeva participação da marca com diferentes atletas e esportes.

Em 2023, a marca comemora quase seis décadas com a releitura de alguns clássicos como os modelos Authentic, Era, Old Skool, Slip-On e Sk8-Hi, e diversos eventos nas flagships de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Tanto na loja da avenida Paulista quanto no espaço de Ipanema acontecerá uma exposição que apresenta o trabalho de cinco artistas de diferentes regiões do Brasil, exibindo obras ao lado de suas silhuetas Classics favoritas. Exclusivamente na avenida Paulista, aos domingos, haverá diferentes oficinas para o público.

Em entrevista a Casual EXAME, Pietro Giovanelli, Brand Manager da Vans comenta sobre a campanha Classics, a trajetória da Vans e a comemoração de 57 anos da marca.

A Vans possui uma extensa relação com artistas. Como foi feita a curadoria dos artistas participantes?

Houve uma busca de um ano para entendermos quem seriam os embaixadores da nossa principal campanha e para isso nós levamos em consideração alguns critérios. Com as nossas novas estratégias globais, estamos cada vez mais próximos à Geração Z e buscando essa sintonia com um perfil conectados, que importam com a nostalgia, e somado isso à recente atualização do nosso perfil de consumidor, que se preocupa muito com jornada, com o processo e não necessariamente apenas com o destino final. Vemos total sinergia entre esses comportamentos, a arte e os cinco embaixadores da campanha de Classics.

O nosso propósito sempre foi e será o de criar relações verdadeiras e duradouras com os nossos parceiros e dessa vez não foi diferente. Cada um dos cinco artistas possui uma conexão de vida orgânica com a Vans e por tudo o que fizemos no passado e presente como marca (Campeonatos patrocinados, Festival Warped Tour) e, pelo menos há alguns anos através de uma relação profissional.

Para nós é muito gratificante podermos elevar esses novos talentos mostrando suas histórias, todo o processo criativo – desde busca de inspirações até a apresentação da obra -, assim como o incentivo e provocação da nossa própria busca pela verdadeira essência de cada um. Acreditamos que isso é, de fato, um verdadeiro convite à criatividade.

Como é a troca entre a comunidade artística e esportiva com a Vans?

A Vans é uma marca inclusiva por natureza. Desde a década de 1960 em Anaheim, Califórnia quando ninguém ainda olhava para a cena do skate que era totalmente descriminada e marginalizada, nós estivemos lá para estender a mão e principalmente escutar o que essa comunidade precisava e tinha a oferecer. Desde então, a inclusão e abertura às comunidades de nicho fazem parte intrinsecamente do nosso DNA e valores.

É muito gratificante saber que o que começou há mais de 55 anos nos Estado Unidos, ainda está presente em todas as decisões que tomamos nos dias de hoje, principalmente quando falamos sobre proporcionar espaços para que os novos talentos sejam elevados e incentivem cada vez mais a criatividade e o senso de comunidade.

Hoje temos o maior time de esportes de ação do Brasil, são 24 integrantes da nossa família entre as modalidades de skate, surf e BMX. Continuamos escrevendo história e incentivando a criatividade com os nossos eventos proprietários e plataformas de marca, por exemplo nesse ano, trazendo pela primeira vez o Vans Duct Tape Invitational & Festival para a Praia da Macumba um festival cultural que celebrou a cultura e a essência original do surf se conectando intrinsicamente com a comunidade local através da arte com as feiras de artesanato, música, skate, criatividade e sustentabilidade, reforçando ainda mais o compromisso da Vans em reduzir o impacto no planeta terra para as próximas gerações.

Além dos projetos autorais, contamos com as oportunidades de patrocínio a eventos e parceiros que estão totalmente em sincronicidade com o que somos e fazemos como marca, como a nossa parceria com a Batalha da Aldeia, a maior batalha de rimas do Brasil que está revolucionando o cenário do freestyle no país. Essa colaboração combina dois expoentes da música, arte, criatividade e autoexpressão, criando uma sinergia emocionante que retrata as raízes do rap e da cultura de rua. Incorporando a herança de autenticidade da Vans e o verdadeiro propósito da Batalha da Aldeia de oferecer espaço e visibilidade aos artistas emergentes da cena nacional, a parceria tem como principal objetivo capacitar e elevar a comunidade em todo o Brasil.

A marca já passou por diversas gerações e se mantém relevante em 2023. Como foi a escolha para o relançar as silhuetas Classics?

O nosso primeiro Clássico, o Authentic, foi lançado há 57 anos e até hoje vemos não só ele como as nossas demais quatro silhuetas passarem por diferentes gerações, mas sempre consideradas ícones atemporais, dos passado e do presente, dos esportes de ação, música, arte e da contracultura. Acreditamos que o compromisso em oferecer telas em branco e plataformas de inspiração que possibilitam a auto expressão também seja o grande sucesso para essa atemporalidade. Os nossos valores como marca sempre se mantiveram os mesmos e, por conta disso, entendemos que os clássicos resistiram aos movimentos da moda e tendências por possuírem esse propósito maior de autenticidade, conhecimento e autoexpressão criativa.

O nosso time de produto constantemente busca por inovações de produtos e não por acaso, nos últimos anos lançamos algumas silhuetas que mudaram o rumo da nossa história como é o caso da família UltraRange e mais recentemente o UltraRange Neo VR3, um tênis confortável, leve, respirável e totalmente em linha com as nossas diretrizes globais de sustentabilidade que fez e continua fazendo sucesso desde o primeiro dia em que chegou às lojas.

Em julho trouxemos o tão esperado Knu Skool da família Knu que, apresenta uma adaptação das silhuetas clássicas levando em consideração as tendências e contextos atuais.

Quais são os diferenciais desta coleção?

Falamos das silhuetas clássicas há mais de 55 anos e temos muito orgulho de continuarmos escrevendo a história dos nossos cinco icônicos tênis. Nessa temporada o principal diferencial é a regionalização da campanha, trazendo toda a importância de marca para um contexto e relevância nacional através dos nossos cinco embaixadores. Acreditamos que essa geolocalização faz muito mais sentido para uma mais conexão profunda com os nossos consumidores e como, graças aos embaixadores, conseguimos incentivar a busca pelo autoconhecimento e consequentemente a sua verdadeira essência através da arte e criatividade.

Além disso, nessa temporada os fãs da marca poderão experienciar exposições que incorporam o espírito “Off The Wall” simultaneamente nas flagships Vans Store Avenida Paulista e também em Ipanema a partir de setembro com obras e elementos que representam o cotidiano individual criativo de cada um dos cinco talentos. Complementando a exposição de arte de cada um dos embaixadores, os apaixonados pela marca poderão aproveitar uma agenda cultural interativa de ativações que reforçam os nosso propósitos exclusivamente na Vans Store Avenida Paulista através de Ativações Interativas como por exemplo: Acerte o Classic / Classic & Argolas (03/09 a 08/10), Oficina de Customização de Tote Bags com Susan Eiko (03/09), Oficina de Colagem com Laura Dias (10/09), Oficina de Adesivos com Susan Eiko (17/09) e Meet and Greet – Bob13 e MCs Batalha da Aldeia (24/09).