As séries brasileiras originais que estreiam no Star+ este ano

As séries brasileiras chegaram para ficar. No Star+, plataforma de streaming da Disney, produções regionais estão cada vez mais presentes.

Em 2022, o canal estreará novas produções brasileiras como: “O Rei da TV”, que contará a história de vida de Silvio Santos, “Não Foi Minha Culpa Brasil”, “Dois Tempos”, “Santo Maldito”, “How to be a Carioca”, entre outras.

Para te deixar na expectativa da estreia, veja abaixo o que já sabemos sobre as novas séries brasileiras da plataforma:

Rei da TV

Protagonizada por José Rubens Chachá, Mariano Mattos, Leona Cavalli e Larissa Nunes, filmada na cidade de São Paulo e realizada pela Gullane, “O Rei da TV”, conta a incrível história de Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira. A série mostrará as várias fases de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da televisão brasileira. André Abujamra, Ary França, Barbara Maia, Caca Carvalho, Cassia Damasceno, Celso Frateschi, Claudio Marcio, Elisa Romero, Emilio de Mello, Erom Cordeiro, Giselle Itié, João Campos, Leandro Ramos, Maria Manoella, Paulo Nigro e Roberta Gualda completam o elenco da série.

Não Foi Minha Culpa Brasil

Dirigida por Susanna Lira (“Rotas do Ódio”) e estrelada por Bianca Comparato, Lorena Comparato, Aline Dias, Malu Mader, Fernanda Nobre, Karol Lanes, Ana Paula Secco, Gabrielle Joie, Sandra Corveloni, Virginia Rosa, Luana Xavier, Suzy Lopes, Simone Iliescu e Dandara Mariana. A série narra histórias de vítimas de feminicídios e violência contra mulheres de diferentes idades e classes sociais. Com 10 episódios, a produção tem como ponto comum, e elo entre as protagonistas, o Carnaval, que fica como pano de fundo para a história das 10 mulheres protagonistas. Armando Babaioff, Vinicius de Oliveira, Daniel Blanco, Elisa Lucinda, Cyria Coentro, Dalton Vigh, César Melo, Enrico Cardoso, João Baldasserini, Felipe Kannenberg, Jennifer Nascimento, Marat Descartes, Marcelo Airoldi, Robson Nunes e Romulo Braga, completam o elenco da série.

Dois Tempos

Realizada pela Cinefilm e gravada em São Paulo e Santos, “Dois Tempos” conta a história de duas mulheres que vivem em épocas diferentes e desejam mudar de vida. Paz (Sol Menezzes) é uma influencer famosa de 2022. Seu mundo muda quando ela é cancelada na internet e começa a perder seguidores nas redes sociais. Já Cecília (Mari Oliveira) é uma escritora de 1922, que se vê forçada a se casar com o filho do homem que está tentando dar um golpe em sua família. Sem perspectiva de escapar de seus destinos, ambas desejam fugir de suas realidades para serem livres e felizes de verdade. O que elas não sabem é que as forças do universo vão dar uma ajudinha e elas terão seus desejos atendidos: vão viajar no tempo, acordando uma no corpo da outra. A série é protagonizada por Mari Oliveira (Baile de Máscaras) e Sol Menezzes (Irmandande). O elenco ainda conta com Martha Nowill, Paulo Rocha, Luiza Nery, entre outros.

Santo Maldito

A série narra a história de um ateu convicto que vira um santo maldito. Quando a esposa de Reinaldo (Felipe Camargo) entra em estado vegetativo, o professor de cursinho e intelectual toma a desesperada atitude de colocar um fim no sofrimento da amada, mas, milagrosamente, Maria Clara acorda. Reinaldo não sabia, mas foi filmado por um fiel de uma pequena igreja. Acreditando estar diante de um homem iluminado por Deus, o fracassado pastor cadeirante Samuel (Augusto Madeira) oferece todas as suas economias para que Reinaldo pregue em sua igreja. Endividado com as despesas hospitalares da esposa, Reinaldo aceita e se torna um líder religioso complexo. Incapaz de confessar seus erros e preocupado com a própria imagem de bom pai de Gabriela e marido de Maria Clara, ele embarca num caminho de autodescoberta, para entender quem realmente é. O elenco conta com nomes como Felipe Camargo, Augusto Madeira, Bárbara Luz, Ana Flávia Cavalcanti, Marina Provenzzano, Vinícius Meloni. A direção geral é de Gustavo Bonafé (“Insânia”), que dirige os episódios junto de Mariana Bastos (“Alguma Coisa Assim”) e Lucas Fazzio (“Dois Tons”).

How To Be a Carioca

Com direção criativa de Carlos Saldanha (“Rio”, “A Era do Gelo”, “O Touro Ferdinando”), que também assina como diretor episódico, juntamente com a Joana Mariani e Rene Sampaio, a série baseada no best-seller homônimo, gravada na cidade do Rio de Janeiro e várias localidades pelo mundo. A produção responde com muito humor e carinho o que é o “o jeito carioca de ser”. A nova série de comédia da plataforma é um verdadeiro manual de sobrevivência na Cidade Maravilhosa. Em cada episódio um estrangeiro viverá uma aventura no melhor estilo “gringo” na tentativa de se adaptar à cultura e para isso terá ajuda do “carioca da gema” Francisco, interpretado por Seu Jorge (“Marighella”, “Cidade de Deus”).