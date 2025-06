Após comprar Hilton em São Paulo, CVPar dobra aposta em hotéis com marca própria

Há mais de duas décadas, a CVPar nascia como uma gestora atuante no mercado de crédito imobiliário para comércio e serviços em geral. Em 2021, criou seu fundo de real estate, batizado de CVHaus, focado na construção de imóveis de altíssimo padrão.

Desde então, o fundo acumula um VGV de R$ 250 milhões, divididos em sete empreendimentos, o que significa que cada um deles não sai por menos de R$ 35 milhões.

O fundo lança agora um empreendimento inédito, com uma marca própria no setor hoteleiro: o InnerHaus.

Trata-se de um plano antigo que começou a ganhar forma no início do ano, quando a gestora comprou o hotel Hilton Garden Inn, localizado na Avenida Rebouças, numa transação de R$ 110 milhões. A aquisição já preparava o terreno para a empresa entrar no mercado hoteleiro.

“É um mercado que tem muito a crescer e que entrega uma capitalização muito boa. Mas a intenção é sempre investir para melhorar a operação, elevando o retorno, e sair dela”, afirma Irapuã Dantas, sócio de real estate da CVPar.

No caso da unidade do Hilton, o que chamou a atenção para a transação foi a localização do ativo. Para o sócio, a região de Pinheiros, mais especificamente de Rebouças, vem passando por uma grande transformação — recebendo, inclusive, empresas de cacife, como Amazon e Netflix.

À EXAME, Dantas é enfático: o Hilton não deve ser o último hotel a receber investimento da companhia. “Estamos de olho em empreendimentos já estabelecidos em todo o Brasil, e já vimos várias oportunidades”, diz.

Marca própria

A InnerHaus, a marca própria de hotéis de alto padrão da CVPar, será implantada na orla do Meireles, uma das áreas mais valorizadas de Fortaleza, integrando hotelaria de luxo com moradia personalizada. O empreendimento ocupará uma única torre, com 169 unidades, sendo 77 destinadas ao hotel e 92 a residências de alto padrão, sob administração da rede Atrio Hotel Management.

A construção terá início em julho de 2025, com entrega prevista para 2028, marcando a aposta do grupo em uma operação hoteleira autoral.

Além de Fortaleza, a CVPar planeja expandir a marca com novos empreendimentos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A estratégia inclui o uso de capital próprio e co-investimentos, visando aumentar a presença nacional e consolidar a marca como um modelo escalável e híbrido de hotelaria e moradia de luxo.