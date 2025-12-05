Frank Gehry, arquiteto do Museu Guggenheim Bilbao, morre aos 96 anos

O arquiteto contemporâneo Frank Gehry morreu na sexta-feira, 5, em sua casa em Santa Monica, Califórnia (Estados Unidos), aos 96 anos.

A notícia foi confirmada por Meaghan Lloyud, chefe de gabinete de Gehry, em decorrência de uma breve doença respiratória.

Conhecido pelas linhas curvas formadas por curtas retas, responsáveis por um efeito de ondulação, Gehry é responsável por obras famosas como o Museu Guggenheim de Bilbao, a Casa Dançante de Praga e o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles.

Além das construções públicas, outro destaque do arquiteto é sua própria casa, a Gehry Residence. A construção da década de 1970 tem um efeito curioso, é simultaneamente comum e exótica. Há elementos clássicos de uma casa norte-americana e as formas são convencionais, porém, a disposição de painéis e janelas deixam a residência com um aspecto "desmontado e depois remontado".

Residência Gehry: casa da década 1970 levou Frank Gehry à fama (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

O legado de Gehry

Nos anos seguintes, ele projetou várias outras casas, cujas composições brutas evocavam estruturas em pleno processo de construção.

Philip Johnson, arquiteto veterano na época em que Gehry se tornou famoso, tentou descrever a sensação de estar dentro de uma dessas casas.

"Não é beleza nem feiura", disse ele à revista The New York Times Magazine em 1982, "mas um tipo perturbador de satisfação que você não encontra nos espaços de mais ninguém."

Guggenhein Bilbao: museu na cidade espanhola é uma das obras mais célebres de Frank Gehry (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

Ao longo da carreira, o estilo de Gehry se tornou menos arquitetonicamente iconoclasta. Durante a década de 1990, obras como a Casa Dançante de Praga adotavam a noção de movimento estático com mais suavidade, menos Cubista em essência.

Ao longo de cinco décadas, o arquiteto colecionou uma extensa lista de láureas, como o prêmio Pritzker (1989) e as medalhas de ouro do American Institute of Architects (1999) e do Royal Institute of British Architects (2000).

Biografia de Frank Gehry

Diferentemente de muitos arquitetos, Gehry nasceu na classe trabalhadora.

Ele nasceu Frank Owen Goldberg em 28 de fevereiro de 1929, em um bairro operário de Toronto. O pai dele teve vários empregos, incluindo a administração de um mercado e a venda de máquinas de pinball e caça-níqueis.

Durante a adolescência, trabalhou meio-período na loja de ferragens de seu avô materno, repondo as prateleiras com ferramentas, parafusos e porcas. Uma experiência que, segundo ele, despertou o amor por materiais do cotidiano.

A família se mudou para Los Angeles na década de 1940, após o pai dele sofrer problemas de saúde.

Como arquiteto, Gehry teve um início tardio. Ele estudou cerâmica na Universidade do Sul da Califórnia, inicialmente, com o dinheiro que juntava junto à esposa. Outro alicerce foi o estudo de planejamento urbano na Harvard Graduate School of Design

Frank se interessou pela arquitetura depois que um professor o apresentou Raphael Soriano, um pilar do Modernismo pós-guerra no sul da Califórnia.