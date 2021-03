Aromas frescos para o verão: conheça os perfumes ideais para a estação

No verão, a busca por refrescos acontece por todos os lados. Desde a gastronomia, com comidas leves e não tão quentes, passando pela moda, com roupas feitas com tecidos naturais até os cosméticos, com os perfumes. Na hora de escolher a fragrância para a estação mais quente do ano, avaliar as famílias olfativas, como os cítricos e florais que trazem frescor, é uma boa saída para não errar.

Quer investir para ter uma coleção de perfumes? Aprenda com o Manual do Investidor

Os perfumes podem auxiliar na sensação de leveza ao longo do dia. Não à toa, as casas de perfumaria traçam perfis na hora de desenvolver novas propostas olfativas que se encaixam em determinadas estações do ano e estados de espírito. Assim, a Coty Luxo fez uma seleção de rótulos que trazem energia e frescor, e combinam com os dias mais quentes.

Perfumes com toques florais

Gucci Bloom

Imaginado como um próspero jardim de flores, Bloom foi criado para florescer como seu nome. Notas de tuberosa natural e Jasmim que criam um perfume floral branco inesperadamente rico na pele. Jasmim-da-Índia, uma planta que muda de cor quando floresce, traz uma leve infusão floral. (100 ml, R$ 659,00)

Daisy Eau So Fresh

Uma fragrância resplandecente, floral e frutada, que irradia energia e abre com notas alegres e refrescantes de framboesa, toranja e pêra. Evolui para um coração de rosa selvagem, violeta e flor de maçã. E para finalizar, um toque divertido de ameixas e notas elegantes de cedro e musk.(125 ml, R$ 529,00)

Boss Bottled

A fragrância masculina nasce da junção das madeiras aromáticas e uma harmonia floral. Se o segredo de uma fragrância se resume em unir sensualidade e charme, então, seu aroma intenso vai além disso, inclui sentimentos e prazeres ainda não decifrados. (100 ml, R$ 489,00)

Eau de Lacoste L.12.12 Blanc Pure

O perfume L.12.12 Blanc Pure é clássico e suave, clean. A pureza dessa fragrância te proporciona uma sensação de limpeza e refrescância duradoura, te deixando elegante e perfumado por muito mais tempo. O perfume Eau de Lacoste L.12.12 Blanc Pure vem um frasco super elegante, moderno e o tom de branco remete a elegância e ao seu aspecto clean. (100 ml, R$ 399,00)

Perfumes com toques cítricos

Calvin Klein CK Everyone Unissex Eau De Toilette

CK Everyone é uma fragrância limpa, verde e cítrica, com um aroma sem género muito atual, que celebra a infinita liberdade da autoexpressão. Uma fragrância vegana, composta por óleo de laranja orgânica, embalada em frasco de vidro reciclável. (200 ml, R$ 499,00)

Calvin Klein CK One Eau de Toilette

O Perfume CK One é a fragrância cítrica e refrescante, tendo como abre uma combinação vívida e efervescente de bergamota, cardamomo, tangerina, freesia e lavanda. Este perfume unissex possui o equilíbrio entre a alegria e a sensualidade de homens e mulheres irreverentes. Naturalmente leve e puro. (200 ml, R$ 479,00)