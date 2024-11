Armani Ristorante: o encontro entre moda e culinária italiana

O novo Armani Ristorante, de Giorgio Armani, abriu suas portas em Nova York, trazendo um conceito de sofisticação minimalista e culinária italiana moderna.

Localizado na esquina da Madison Avenue com a 65th Street, o restaurante reflete a essência do estilista, com cadeiras e sofás em tons de cinza, mesas cobertas por toalhas brancas clássicas e janelas que vão do chão ao teto. Pouca arte adorna o ambiente, mas o design com paredes espelhadas e vigas de laca verde destaca os próprios clientes como parte da decoração, segundo a Vogue.

Localizado em um dos cruzamentos mais icônicos da cidade, onde Midtown encontra o Upper East Side, o Armani Ristorante se torna o ponto ideal para observar desde executivos sofisticados até as tradicionais “ladies who lunch”.

Uma experiência gastronômica refinada

A cozinha do Armani Ristorante, comandada pelo chef executivo Antonio D’Angelo, oferece pratos italianos contemporâneos com toques de ousadia. O menu inclui opções como a entrada de lagosta Maine com toranja e sabayon, por US$ 55 (R$ 319,55), e massas que podem ser complementadas com trufas brancas a pedido.

Entre as recomendações da casa, destaca-se o Cannelloni di Genovese, um prato especial para o chef D’Angelo. “A Genovese, um estilo de massa recheada com carne, é um prato particularmente especial para mim, tanto pelos sabores únicos quanto pela conexão emocional com a tradição culinária de Nápoles, de onde venho,” comenta o chef.

Para a sobremesa, o menu oferece opções como o suflê de limão ou um bolo de café com mascarpone, refletindo a paixão do chef por combinar experimentação e tradição.

Armani e o momento nova-iorquino

A inauguração do Armani Ristorante faz parte de um momento especial da marca em Nova York. No início do outono, a grife abriu um edifício de 97 mil pés quadrados que inclui uma loja, residências e o restaurante. Logo em seguida, realizou seu desfile primavera 2025 no The Park Avenue Armory, um marco arquitetônico da Era Dourada.

Essa expansão também coloca Armani entre outras marcas de luxo que apostaram em experiências gastronômicas na cidade. Ralph Lauren já é conhecido pelo Polo Bar, enquanto a Louis Vuitton recentemente inaugurou seu primeiro café nos Estados Unidos, o Le Café Louis Vuitton, na 5ª Avenida.

Com um menu que reflete a sofisticação italiana e um ambiente que encapsula o design atemporal de Giorgio Armani, o restaurante promete se consolidar como um dos destinos mais desejados tanto por amantes da moda quanto por apreciadores da alta gastronomia.