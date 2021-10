Argentino Guillermo Barros Schelotto é o novo técnico do Paraguai

O argentino Guillermo Barros Schelotto foi designado como novo técnico da seleção paraguaia de futebol, com a difícil tarefa de retirá-la em tempo recorde das últimas colocações da tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 para mirar pelo menos na repescagem para o Mundial.

"A Associação Paraguaia de Futebol anuncia a contratação da equipe técnica que ficará a cargo da seleção paraguaia. A mesma é chefiada pelo professor Guillermo Barros Schelotto e secundada pelo professor Gustavo Barros Schelotto", disse a federação em nota. "Esses profissionais começarão suas tarefas à frente da Albirroja de maneira imediata, apontando para os próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 do Catar", acrescentou a nota divulgada na quarta-feira.

O contrato é válido até o final da Copa América 2024.

O técnico vai substituir o compatriota Eduardo Berizzo, que deixou o cargo na semana passada após a derrota humilhante do Paraguai para a Bolívia por 4 a 0 em La Paz, na 12º rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe é a oitava na tabela com 12 pontos, à frente apenas de Peru e Venezuela.

O Paraguai não vai a uma Copa do Mundo desde 2010 e seus últimos resultados o afastam da possibilidade de estar no Catar. Gestores e jogadores acreditam, porém, que podem brigar pela quinta colocação para disputar uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

Nas próximas partidas, em novembro, o Paraguai terá de enfrentar o Chile em casa e a Colômbia como visitante.