Angela Davis estreia no mundo fashion com causa

Ao longo de sua vida, a ativista Angela Davis já foi integrante dos Panteras Negras, procurada pelo FBI, se tornou professora de filosofia, doutora, escreveu livros, e ganhou muitas homenagens pelo mundo, em forma de documentário, e músicas escritas por John Lennon e Yoko Ono, e pelos Rolling Stones. Agora pela primeira vez, ela estreia na moda, com uma causa envolvida, é claro.

Em parceria com a marca norte-americana Renowned, fundada em 2011, Davis não só veste a camisa, como também a estampa. Estão disponíveis duas peças em pré-venda, até sexta-feira (18), sendo uma camiseta (U$ 35) e um moletom (U$ 75). Ambas as peças da coleção “Heroes of Blackness” são estampadas com imagens de Angela, o logo dos Panteras Negras, a letra “X” dentro de um círculo de arame farpado em referência a Malcom X, e palavras de ordem como “all power to the people”.

John Dean III, criador da marca, diz que sempre representou o povo, aqueles que defendem a mudança, e que “achamos que não haveria pessoa melhor para trabalhar nisso do que a honorável Angela Davis, devido à dedicação de sua vida ao movimento [negro].”

A venda dos produtos terá parte dos rendimentos doados para dois grupos: o Underground Grit, organização com sede na Califórnia que luta pela reforma penitenciária e o Dream Defenders, grupo que visa desconstruir a polícia e os sistemas penitenciários norte-americano, Davis faz parte do conselho do grupo. Além disso, cada peça vem acompanhada de informações sobre onde doar, os nomes das pessoas que morreram nas mãos da polícia e o que você pode fazer para ajudar.