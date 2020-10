Além de Imagine, as 12 frases de John Lennon para a sua carreira

“Um erro é apenas um engano, ele se torna um erro quando você falha em corrigi-lo”. Essa pode não ser uma das frases mais famosas do músico John Lennon, mas resume muito bem uma filosofia que vale para diversos aspectos da vida – e inclusive para o trabalho.

Tolerância e criatividade para imaginar um mundo novo. Mesmo 40 anos após sua morte, os pensamentos do cantor e compositor ainda podem servir de inspiração e ressoam com a nossa realidade.

Nesta sexta-feira, 9, John Lennon faria 80 anos. No Twitter, fãs aproveitam para prestar sua homenagem na #LENNON80. O ex-Beatle Paul McCartney também contribuiu com sua própria mensagem:

I love this picture, it reminds me of the bond between us. Happy 80th John. Love Paul#JohnLennon #LENNON80 pic.twitter.com/ePrHqvZxVB

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 9, 2020