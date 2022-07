Anantara anuncia o primeiro hotel de luxo da rede no Brasil

A aproximadamente 150 quilômetros de Salvador, o Anantara Hotels, Resorts & Spas terá seu primeiro hotel no país. Com design moderno e sustentável, focado na beleza natural do local, o lançamento do Anantara Mamucabo Bahia Resort representará a estreia da marca de luxo no Brasil e na América do Sul.

A propriedade ficará localizada em Baixio, um distrito no litoral norte da Bahia conhecido por suas lagoas de águas cristalinas. O oceano e uma das maiores reservas de restinga protegidas do Brasil servirão de pano de fundo para o Anantara Mamucabo, que se estenderá por um terreno de 500.000 metros quadrados. A construção da nova propriedade terá início em 2023, com previsão de abertura em 2025.

O novo resort terá 116 quartos, suítes e pool villas, com tamanhos que variam de 70 a 163 metros quadrados. A arquitetura e decoração de interiores tem assinatura de Sidney Quintela Architecture + Urban Planning, e paisagismo por Alex Hanazaki, considerado um dos paisagistas mais criativos do Brasil.

As áreas de lazer incluirão três restaurantes, duas piscinas externas, um beach club, uma área de esportes aquáticos, um clube infantil e uma área para bebês e crianças pequenas. A piscina principal terá um design de "cachoeira" de vários níveis.

No beach club, um restaurante e um bar servirão pratos da culinária regional da Bahia, enquanto o restaurante principal do hotel oferecerá culinária contemporânea internacional e brasileira, com vista para toda a propriedade. Um restaurante asiático ficará localizado na área central do resort, com uma vista para o Rio Mamucabo, que dá nome ao resort.

As instalações adicionais no resort incluirão uma grande área esportiva, contendo uma quadra de tênis e uma quadra de padel, academia bem equipada, terraço para ioga e área de relaxamento.

Com um design que complementa a natureza tranquila da região, o resort contará com um Anantara Spa focado na saúde corporal e mental.

"Estamos empolgados em anunciar o desenvolvimento deste futuro Anantara no Brasil, que representará a estreia da marca no continente sul-americano. É uma parte do mundo na qual temos desejado expandir a identidade Anantara, e este projeto emocionante representa a oportunidade perfeita", disse Dillip Rajakarier, CEO da Minor Hotels, empresa matriz da Anantara Hotels, Resorts & Spas e CEO do Grupo Minor International.

