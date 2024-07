Mansão de R$ 19 milhões em SC tem vista de tirar o fôlego; amplie fotos

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é conhecida por ser endereço dos prédios mais altos do país. Em breve, um projeto ambicioso deve sair do papel e colocar a cidade ainda mais em destaque com o maior prédio residencial do mundo, com 509 metros de altura. O que muitas pessoas não sabem é que o município também tem mansões luxuosas com vistas paradisíacas.

Exemplo disso é uma propriedade que está à venda por nada menos que R$ 19 milhões. A mansão foi construída à beira-mar na Praia do Estaleiro e tem se destacado, além do luxo e sofisticação, pela sustentabilidade com o uso de painéis solares e sistemas de captação de água da chuva, requisitos essenciais para quem quer viver em um mundo mais sustentável.

O especialista em mercado imobiliário, Bruno Cassola, explica que os compradores estão interessados em Balneário Camboriú também pelas mansões e não apenas pelos altos apartamentos.

"As pessoas querem soluções que ofereçam qualidade de vida, conforto e um menor impacto ambiental. Esse imóvel em Balneário Camboriú é um exemplo perfeito de como luxo e sustentabilidade podem andar juntos e atender às demandas de um mercado cada vez mais exigente e consciente", diz.

1 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-suite-master)

2 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-hall)

3 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-cozinha-gourmet)

4 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-bwc)

5 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-gourmet-externo)

6 /7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-jantar)

7/7 (casa-19-milhoes-condominio-costa-azul-imobiliaria-bruno-cassola-balneario-camboriu-sala-1)

Como é a mansão

Com 785 metros quadrados privativos e um terreno de 2.200 metros quadrados, a mansão conta com cinco dormitórios, sendo quatro suítes, que garantem privacidade e conforto para toda a família.

O imóvel oferece um espaço de entretenimento com uma sala de jogos e um espaço gourmet, equipado com churrasqueira a carvão, ideal para momentos de diversão e confraternização.

Destaque para a adega na cave, preparada para receber os melhores vinhos de guarda do mundo. Além disso, o imóvel tem vista privilegiada para o mar. A área de lazer conta com um pomar, um deck exclusivo para pescaria e uma piscina de borda infinita, onde é possível se refrescar admirando o oceano.