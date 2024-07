Exército anuncia compra de 420 blindados com R$ 1,4 bilhão do PAC

O Exército brasileiro irá comprar 420 viaturas blindadas Guaicurus da fabricante italiana Iveco, segundo anunciado na última quarta-feira. Segundo a Força, a aquisição, que custará cerca de R$ 1,4 bilhão, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

As viaturas deverão ser entregues ao longo dos próximos 10 anos. "Além das plataformas veiculares, o contrato abarca o serviço de integração do sistema de armas automatizado e de comando e controle", destaca o Exército em nota.

As viaturas veem equipadas com um sistema armas controladas remotamente do interior do veículo. Segundo o Exército, o atirador detectar alvos a longas distâncias e em condições de baixa visibilidade.

"Trata-se de mais um importante marco do Programa Estratégico Forças Blindadas (PEE F Bld), do Escritório de Projetos do Exército, e materializa a entrega de novas capacidades militares para a Força Terrestre", afirma o Exército.

De acordo com o Exército, o contrato assinado com a Iveco permitirá "á a construção de infraestrutura local no Brasil para a montagem das viaturas, bem como a fabricação de componentes em território nacional".