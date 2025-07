Aluf e Renner: releitura de clássicos das marcas de moda autoral e sustentável

Pautada pela produção sustentável e pela criação de peças atemporais, a Aluf, marca comandada por Ana Luisa Fernandes, se uniu à Renner para uma colaboração. Chamada Arquivos, a coleção cápsula é composta por 24 peças, entre roupas e acessórios.

A união entre as marcas acontece no momento em que a Renner celebra os 60 anos do grupo que dá nome ao seu negócio. Já a Aluf encerra um ciclo criativo que nasceu com a marca, em 2018, baseado na teoria dos sete porquês da arte — desenvolvida pelos filósofos Alain de Botton e John Armstrong que, assim como a psiquiatra Nise da Silveira, defendem o poder terapêutico da arte.

Para a coleção, as marcas revisitaram a suas trajetórias, resgataram códigos estéticos e modelagens marcantes e os reinterpretaram com uma estética contemporânea, que combina alfaiataria e casualidade.

“Esta parceria representa a força da união entre diferentes frentes do mercado nacional. A intenção é levar a moda autoral para todo o Brasil. Nossa história começou com o movimento de olhar para os nossos arquivos e mostrar, a partir deles, as verdades que formam a essência de cada marca. Esse encontro deu origem a uma coleção cheia de significado”, dia Ana Luisa.

Entre os destaques está a releitura da capa ideal, peça criada nos primeiros anos de existência da Renner e agora transformada em um colete com bolero removível (R$ 359,90). Outro item é o macacão risca de giz com a volumetria (R$ 359,90) que surgiu na segunda coleção da Aluf e virou uma de suas assinaturas.

O mix inclui peças casuais, como o conjunto jeans (R$ 219,90 calça e R$ 319,90 jaqueta), e outras mais estruturadas, como o colete curvas (R$ 359,90). A paleta transita por tons neutros, como o cru, cor assinatura da Aluf, e ganha contraste com cores como o rosa e o figo.

As marcas convidaram a atriz Taís Araújo para estrelar a campanha da coleção.

“O mais especial deste projeto é trazer um pouco da Aluf para o cliente da Renner e, da mesma forma, aproximar a Renner do público da Aluf. A sinergia entre nossos times foi algo muito presente em toda esta construção. Unimos dois mundos e chegamos a algo novo e especial”, diz Julia Lóra, gerente sênior de Pesquisa e Inovação da Renner. “Esta coleção transcende tendências, é uma celebração de histórias que merecem ser revisitadas e compartilhadas.”

A coleção prioriza fornecedores nacionais e matérias-primas naturais e mais sustentáveis. Um exemplo é o algodão reciclado, que utiliza uma malha feita com fios desfibrados. As marcas também se uniram à empresa EcoSimple para desenvolver um tecido em fio tinto exclusivo, com algodão e poliéster reciclados.

Os produtos de edição limitada da coleção Arquivos estarão disponíveis a partir de hoje, 24, em lojas selecionadas da Renner em diferentes regiões do país, além do e-commerce e app da marca. Os preços variam entre R$ 99,90 e R$ 459,90.

Aluf e Renner: peças que combinam alfaiataria e casualidade (Divulgação/Divulgação)

Moda circular

A sustentabilidade é um dos pilares da Aluf. Ainda que o termo seja abrangente, um dos envolvimentos da marca com o planeta é a circularidade das peças. Com isso, no mês passado, a marca se uniu à empresa de peças de segunda mão PrettyNew.

Os clientes podem levar suas peças Aluf até a loja física da marca. Lá, a equipe recebe os desapegos e a PrettyNew faz a retirada das roupas. Após esse passo, a equipe da PrettyNew entra em contato com o cliente para sugerir um preço e iniciar o processo de revenda na plataforma.

Para cada peça aprovada para venda, a Aluf dará um incentivo em forma de crédito para ser utilizado em futuras compras na própria marca e, quando o item for vendido, a PrettyNew repassa o valor combinado diretamente à cliente em até 30 dias após a transação.

“Hoje já trabalhamos com nossas matérias-primas sustentáveis, mas sempre senti a necessidade de cuidar das nossas peças para além do momento da compra. Admiro e acompanho o trabalho da PrettyNew desde o início e foi visitando o espaço delas que tivemos a ideia de unir forças e compartilhar soluções de logística. Assim, conseguimos dar mais um passo de assistência ao nosso produto, na segunda fase de vida dele”, diz Ana Luisa. O consumo continua, agora com novas formatos de produção.