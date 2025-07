Como Sydney Sweeney fez essa empresa se valorizar US$ 400 milhões em um único dia

Não é so na TV que a atriz Sydney Sweeney tem gerado euforia (sem meme). Depois de Sweeney protagonizar uma campanha publicitária para a marca de jeans American Eagle, as ações da empresa subiram 20% nesta quinta-feira, 24, resultando em uma valorização de cerca de US$ 400 milhões no valor de mercado da companhia.

Logo após o lançamento da campanha, as ações da American Eagle atingiram valores entre US$ 12,28 e US$ 13,00 por ação, com um aumento significativo em comparação ao preço de US$ 10,20 registrado antes do anúncio. Em 24 horas, a capitalização de mercado da empresa saltou de US$ 3,33 bilhões para US$ 3,73 bilhões, um crescimento de 12%.

O movimento ocorreu, em parte, graças ao crescente interesse de investidores de varejo, que impulsionaram o papel da companhia nas plataformas de discussão financeira, como Reddit, onde a comunidade WallStreetBets se mostrou entusiasmada com a valorização da marca, coroando Sweeney como a nova "rainha das meme stocks".

Apesar da alta nas ações, a American Eagle enfrenta desafios financeiros significativos. O último balanço da companhia mostrou uma queda de 5% nas receitas e uma redução de 32% no valor de suas ações ao longo de 2024. A empresa também cortou suas expectativas de crescimento para o futuro.

A campanha com Sweeney foi parte de um esforço da marca para revitalizar sua imagem e aumentar o apelo entre os consumidores mais jovens, mas os analistas de Wall Street continuam a sugerir cautela para investidores de longo prazo. Mesmo com a valorização recente, a maioria das casas de análise mantém a recomendação de “manter” as ações, devido à incerteza econômica e aos desafios do setor varejista.

Após o pico inicial, o preço das ações da American Eagle corrigiu cerca de 4%, embora ainda permaneça acima dos níveis anteriores ao lançamento da campanha.

A campanha viral

A campanha de marketing estrelada por Sweeney foi estruturada para atrair a geração Z, a principal base de consumidores da marca.

A ação foi promovida em diversas plataformas digitais, incluindo anúncios em Times Square e Las Vegas, além de filtros interativos nas redes sociais. A estratégia visa reforçar a imagem da American Eagle junto a um público jovem, especialmente os consumidores de 18 a 25 anos.

Com o uso de influenciadores e uma mensagem focada no apelo estético e social de Sweeney, a campanha rapidamente se tornou viral, alcançando mais de 10 milhões de interações nas redes sociais nas primeiras 24 horas. O impacto foi tamanha que, no auge do buzz, o site da American Eagle e de plataformas de revenda enfrentaram quedas, dado o alto volume de tráfego gerado pela procura dos consumidores.

A nova onda das meme stocks

O aumento nas ações da American Eagle não foi um fenômeno isolado. A empresa se tornou parte da lista de "meme stocks", títulos que experimentam altas rápidas e especulativas devido à ação coordenada de investidores de varejo. Nesse caso, a viralização de Sydney Sweeney e o grande volume de short interest — cerca de 12% das ações da empresa — colocaram a marca sob o foco dos investidores que buscam aproveitar um possível short squeeze.

Outras empresas, como GameStop e AMC, também foram impulsionadas por movimentos semelhantes em anos anteriores, gerando ganhos rápidos, mas muitas vezes sem respaldo em resultados financeiros sólidos.

A 'economia' Sweeney

Essa não é a primeira vez que a Sweeney movimenta os mercados.

A Unilever, gigante global de bens de consumo, anunciou recnetemente a compra da Dr. Squatch, uma marca de sabonetes naturais, por US$ 1,5 bilhão — empresa que fez um sabonete com a água de banho da atriz. Com uma receita crescente e uma forte base de consumidores, a Dr. Squatch, que alcançou US$ 400 milhões em 2024, se destaca por seu marketing digital-first e pela conexão com o público masculino, um segmento em alta no mercado de cuidados pessoais. A Unilever viu a aquisição como uma forma de fortalecer sua posição nesse mercado premium e ampliar sua presença internacional.

A empresa também tem mostrado bons resultados, com um aumento de 3% nas vendas no primeiro trimestre de 2025. O setor de cuidados pessoais, que inclui marcas como Dove e Love Beauty and Planet, tem sido um dos principais motores de crescimento, com destaque para a performance na América do Norte. A estratégia da Unilever continua a focar na inovação e em produtos que atendem a uma demanda crescente por alternativas mais naturais e sustentáveis no mercado de cosméticos.