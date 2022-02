Alec Baldwin é preso por socar homem em Nova York

Alec Baldwin foi preso nesta sexta-feira (2) em Nova York depois de socar um homem em uma disputa por uma vaga de estacionamento, o que provocou um comentário de Donald Trump, a quem o ator americano imita regularmente.

Baldwin socou o motorista de um carro que havia acabado de estacionar na sua frente, que também procurava uma vaga para parar, não longe de sua casa, no bairro de Greenwich Village.

Após o incidente, a polícia o prendeu, enquanto sua vítima teve que ser levada a um hospital, disse à AFP um porta-voz da polícia de Nova York.

Alec Baldwin deve ser notificado de sua acusação por agressão, assinalou o porta-voz.

"Desejo boa sorte a ele", comentou minutos mais tarde Donald Trump ao ser questionado sobre o caso por repórteres nos jardins da Casa Branca.

Com 60 anos, Alec Baldwin contribuiu para o sucesso mais recente do programa "Saturday Night Live" com as suas imitações do presidente americano, que lhe valeram um Emmy em 2017, o prêmio mais importante da televisão.

O comediante critica Trump com frequência e várias vezes insinuou que não queria mais imitá-lo, embora sempre acabe mudado de opinião.

Este ano foi novamente indicado ao Emmy, mas não levou nada. O ator é conhecido por sua personalidade forte e seu caráter irascível.