Em lembrança ao Dia da Abolição da Escravatura, o álbum póstumo de Elza Soares é lançado. Ela, que por décadas passadas foi barrada em hotéis de luxo, aos 91 anos foi protagonista no Theatro Municipal de São Paulo nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022 (Elza faleceu no dia 20), ao gravar seu o último álbum. Com 15 faixas, ela relembra sua vida e obra.

Do material também foi lançado um clipe, gravado na sala onde agora acontece a exposição Contramemória, parte da programação do centenário do movimento Modernista no Brasil.

No vídeo, a cantora dialoga, a partir de seu corpo, performance, músicas, vestes e adereços, com a própria estrutura do Theatro, tensionando assim a formalidade e o estilo neoacadêmico da construção. Na exposição, em cartaz até 5 de junho, é possível ver o clipe de Meu Guri por meio de um QR Code.

O clipe tem direção geral de Pedro Loureiro e direção cinematográfica de Cassius Cordeiro, sócio fundador e diretor da produtora Broders e um dos idealizadores do projeto "Elza ao vivo no Municipal". Cordeiro, que já havia trabalhado com Elza, tem no currículo a cinebiografia musical de outros nomes da música popular brasileira, como Alcione, João Donato, Gilberto Gil, Toquinho, Caetano Veloso e Milton Nascimento.

“Este projeto, assim como os demais selecionados pelo edital Natura Musical, tem a potência de gerar impacto positivo no ecossistema onde está inserido. Isso se traduz em ações de inclusão, sustentabilidade, apoio à diversidade e educação. São pilares fundamentais para as mudanças que desejamos vivenciar no mundo”, comenta Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

