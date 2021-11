Adele lança novo álbum "30"; ouça

A estrela da música Adele lançou, nesta sexta-feira, seu primeiro álbum em seis anos e conquistou tanto críticos quanto fãs com o disco que ela disse ter feito para explicar seu divórcio para o filho pequeno.

O muito aguardado "30" é o quarto álbum de estúdio da artista britânica, cujas baladas de sucesso sobre separação, arrependimento e nostalgia fizeram dela uma das cantoras-compositoras de maior sucesso de todos os tempos.

Em suas avaliações, os críticos elogiaram a honestidade de Adele no álbum, que ela descreveu como "sensível" e onde a cantora notoriamente reservada se abre com notas de voz comoventes gravadas com seu filho Angelo, de 9 anos.

"Ela nunca soou mais feroz do que em '30' -- mais viva aos seus próprios sentimentos, mais virtuosa em moldá-los em canções na chave de sua própria vida", disse o comentarista da Rolling Stone Rob Sheffield em sua crítica cinco estrelas, acrescentando que o álbum é o melhor de Adele até agora.

"30" segue o ganhador do Grammy "25" e, como os demais álbuns de Adele, tem o nome de uma idade marcante na vida da cantora de "Someone Like You" e "Hello". Adele anunciou a separação do marido Simon Konecki em 2019.

Embora nem todos os críticos tenham sido tão positivos em suas avaliações, eles saudaram diferentes pontos do trabalho da cantora de 33 anos, cujos títulos das músicas do álbum incluem "I Drink Wine" e "All Night Parking".

"Este nível de honestidade devastador significa que, apesar de seus momentos mais experimentais, '30' ainda acaba se mostrando com a marca registrada Adele, à sua maneira, a maior parte do tempo", escreveu El Hunt no site de música NME.

"E depois de acusações justas de jogar sempre com segurança musical no passado, é refrescante ver a titã do pop pisar em um território mais corajoso -- mesmo que a taxa de sucesso não seja 100%".

Adele fez seu retorno musical no mês passado com o lançamento da balada de piano "Easy On Me". A música rapidamente encabeçou as paradas em todo o mundo. As expectativas são altas para "30".

"Não consigo me cansar de #adele30, é tão brilhante emocionalmente e valeu a pena esperar 6 anos", escreveu um usuário no Twitter.

Outro fã escreveu: "Um segundo do álbum da Adele e eu já amo".