Adele fará primeiros shows em cinco anos no Hyde Park de Londres

A superestrela da música Adele disse nesta terça-feira que fará duas apresentações no Hyde Park de Londres no próximo verão local, seus primeiros em cinco anos, um anúncio que a mídia britânica disse ter travado o site da cantora porque os fãs correram em busca de ingressos pré-venda.

A artista de 33 anos, que chegou ao topo das paradas norte-americanas e britânicas na semana passada com o single que marcou sua volta, "Easy On Me", foi ao Twitter com a mensagem "Oiii Oiiiiiiiiiiiii", compartilhando as datas dos shows de 1º e 2 de julho e o link de pré-venda em sua página.

Os shows, parte dos concertos BST Hyde Park, são os primeiros de Adele desde 2017.

Mas vários veículos da mídia britânica noticiaram que o site travou, citando fãs que disseram não ter conseguido se registrar para obter os ingressos adiantados.

"Tentei me registrar durante mais de 2 horas, mas nem assim consegui", tuitou um deles.

"Tentando me registrar para a pré-venda de @Adele no Hyde Park, mas nem me registrar consigo haha! Acho que ganhar na loteria é mais fácil do que conseguir ingressos para estes concertos", escreveu outro.

Quando clicada, a aba de registro de pré-venda do site mostrava a mensagem: "Atualmente indisponível, por favor tente novamente mais tarde." Alguns fãs disseram que conseguiram se registrar.

Entre os outros artistas que se apresentarão nos concertos de Hyde Park estão Elton John, Duran Duran e Pearl Jam.