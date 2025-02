O segredo do novo chef do JW Marriott São Paulo para comandar uma cozinha que nunca para

Chefiar a cozinha de um hotel já é um grande desafio. Mas comandar a gastronomia de um dos hotéis mais sofisticados de São Paulo, o JW Marriott Hotel, exige ainda mais habilidade e dedicação. O chef Carlos Leiva, recém-nomeado chef executivo do hotel, tem um segredo para lidar com essa responsabilidade com facilidade: o amor pela profissão e o respeito pelos ingredientes, elementos que transformam o preparo de um prato em uma experiência gastronômica única. Essa filosofia o acompanha desde sua infância e agora faz parte de sua jornada à frente de uma cozinha que nunca para.

Em seu novo cargo, Leiva é responsável por toda a gastronomia do hotel, que inclui o restaurante Neto, o Bar Caju, o cardápio de eventos e o room service. Ele traz para os menus a sua interpretação da cozinha italiana, com toques brasileiros, e alia técnicas internacionais, criando pratos que remetem às memórias de infância e à cozinha afetiva.

No Neto, o coração culinário do hotel, ele equilibra tradição e inovação, sempre com ingredientes frescos e foco na excelência do serviço. O Bar Caju, por sua vez, se destaca pela coquetelaria autoral, um ambiente dinâmico e uma curadoria musical especial, com noites de jazz e blues que atraem hóspedes e visitantes.

O processo criativo de Carlos Leiva é visual e intuitivo. Para ele, mais importante do que usar ingredientes caros, é valorizar os produtos acessíveis e frescos, mantendo sempre a qualidade e a constância. "Gastronomia não é simplesmente escolher uma profissão, mas sim uma filosofia de vida", diz.

Carreira do chef

Ao longo de sua carreira, Carlos transitou por diversas áreas da gastronomia, como fast food, bares, eventos e panificadoras, até se consolidar na hotelaria. Sua trajetória também o levou a experiências internacionais marcantes, como o período em Portugal, onde trabalhou em um restaurante com estrela Michelin. Foi nesse momento que ele aprendeu a importância de respeitar os ingredientes e valorizar a diversidade gastronômica.

Aos poucos, Carlos foi aperfeiçoando suas habilidades e, em Londres, teve passagens pelo grupo Nino, participando da inauguração de restaurantes como Da Marino e Giulietta. Além disso, foi sócio do Nonna Rosa, onde inovou na concepção dos pratos, focando em produtos locais e proporcionando uma experiência gastronômica única. Ao retornar ao Brasil, trabalhou por mais de dois anos no Hotel Unique, em São Paulo, onde continuou a expandir seus conhecimentos e a aprimorar sua técnica.

Agora, no JW Marriott São Paulo, Carlos Leiva inicia um novo capítulo de sua história, pronto para transformar a gastronomia do hotel com sua paixão e experiência acumulada ao longo de sua carreira, oferecendo aos clientes uma experiência culinária que combina inovação, respeito pela tradição e, acima de tudo, amor pela profissão.