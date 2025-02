5 estações de trem que vale a pena conhecer

As estações de trem são mais do que pontos de partida e chegada; muitas são verdadeiras obras de arte arquitetônicas e marcos históricos que refletem a cultura e a evolução das cidades onde estão localizadas.

Visitar esses locais pode ser uma experiência enriquecedora, oferecendo uma imersão na vida urbana e no design de diferentes regiões do mundo. Conheça cinco que valem o passeio, segundo o site Britannica, e descubra como visitá-las saindo do Brasil.

1. Union Station (Toronto, Canadá)

Inaugurada em 1927, a Union Station de Toronto é um exemplo notável da arquitetura Beaux-Arts. Com seu imponente saguão principal adornado por colunas coríntias e tetos altos, a estação é um centro de transporte e um marco histórico nacional do Canadá. Além de sua função prática, a Union Station abriga eventos culturais e possui uma variedade de lojas e restaurantes, tornando-a um destino por si só.

Para chegar até lá saindo do Brasil, é necessário voar até o Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto. Do aeroporto, pode-se utilizar o Union Pearson Express, um serviço de trem que conecta diretamente ao centro da cidade, desembarcando na própria Union Station.

2. Chhatrapati Shivaji Terminus (Mumbai, Índia)

Construída em 1887 para comemorar o jubileu de ouro da Rainha Vitória, a Chhatrapati Shivaji Terminus, anteriormente conhecida como Victoria Terminus, é um esplêndido exemplo da arquitetura gótica vitoriana com influência indiana.

Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a estação destaca-se por suas cúpulas ornamentadas, arcos pontiagudos e detalhados trabalhos em pedra. É um dos terminais ferroviários mais movimentados da Índia e uma joia arquitetônica que simboliza a rica herança cultural de Mumbai.

Para visitar a Chhatrapati Shivaji Terminus, deve-se voar do Brasil para o Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji, em Mumbai. Do aeroporto, táxis e serviços de transporte público estão disponíveis para levar os visitantes diretamente à estação, localizada no coração da cidade.

3. Estação de Vladivostok (Vladivostok, Rússia)

Inaugurada em 1912, a Estação de Vladivostok marca o término oriental da lendária Ferrovia Transiberiana, que se estende por mais de 9.000 km desde Moscou.

A arquitetura da estação combina elementos tradicionais russos com influências do estilo Art Nouveau, apresentando fachadas ornamentadas e interiores acolhedores. Além de sua importância histórica, a estação oferece vistas panorâmicas do porto de Vladivostok, tornando-a um local imperdível para os entusiastas ferroviários e viajantes.

Para chegar até lá partindo do Brasil, é necessário voar até Moscou e, em seguida, pegar um voo doméstico até o Aeroporto Internacional de Vladivostok. Alternativamente, para os mais aventureiros, é possível embarcar na épica jornada da Ferrovia Transiberiana a partir de Moscou, culminando na Estação de Vladivostok.

4. Grand Central Terminal (Nova York, EUA)

Inaugurado em 1913, o Grand Central Terminal é um ícone de Nova York e um dos terminais ferroviários mais famosos do mundo. Conhecido por seu vasto saguão principal com um teto celestial adornado por constelações, vitrais majestosos e o emblemático relógio de quatro faces no centro, o terminal combina funcionalidade com grandeza arquitetônica. Além de servir como um importante hub de transporte, o Grand Central abriga uma variedade de lojas, restaurantes e eventos culturais, sendo uma atração turística por si só.

Para visitá-lo, é possível pegar voos diretos do Brasil e que chegam até o Aeroporto Internacional John F. Kennedy ou ao Aeroporto de Newark. De ambos, é possível utilizar serviços de trem, metrô ou táxi para chegar ao terminal, situado no centro de Manhattan.

5. Union Station (Los Angeles, EUA)

Construída em 1939, a Union Station em Los Angeles é um exemplo distinto da arquitetura Mission Revival, combinando elementos Art Deco e estilos coloniais espanhóis. Com seus amplos saguões, pisos de mármore e jardins externos tranquilos, a estação oferece uma atmosfera única que reflete a herança cultural da Califórnia. Além de ser um centro de transporte vital, a Union Station frequentemente serve como cenário para filmes e eventos, destacando-se como um marco cultural de Los Angeles.

Para conhecê-la é preciso pegar voos do Brasil que saiam do Brasil e aterrissem no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Do LAX, os visitantes podem utilizar o serviço de ônibus FlyAway, que oferece transporte direto para a Union Station, ou optar por táxis e serviços de transporte por aplicativo.

Passeios de trem pelo Brasil

Além das estações ferroviárias do exterior, existem alguns passeios e estações de trem no Brasil que valem a pena serem conhecidas. Entre elas está o de Maria Fumaça. O mais famoso é o trajeto entre São João del-Rei e Tiradentes, operado pela Ferrovia Centro-Atlântica. A locomotiva a vapor percorre 12 km em cerca de 40 minutos, atravessando paisagens montanhosas, rios e trechos preservados da Mata Atlântica.

Outro é o passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense, que conecta Curitiba a Morretes e foi reconhecido como um dos melhores do mundo pela editora de guias de viagem Lonely Planet em 2025. ​

O trajeto é de, aproximadamente, 110 km e atravessa a maior área contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil, oferecendo aos passageiros vistas panorâmicas de montanhas, vales, rios e cachoeiras. A viagem, que dura cerca de três horas, percorre 13 túneis e 30 pontes, incluindo o impressionante Viaduto do Carvalho, onde os trilhos parecem suspensos no ar. Para os interessados em vivenciar essa experiência, os trens partem diariamente da Estação Ferroviária de Curitiba pela manhã. É recomendável adquirir os bilhetes com antecedência, especialmente durante a alta temporada. Os ingressos variam entre R$ 179 e R$ 405 por pessoa.

Por que você deve saber disso?

Conhecer essas estações de trem icônicas não só enriquece o entendimento sobre a evolução do transporte ferroviário, mas também oferece insights valiosos sobre a história, cultura e arquitetura de diferentes regiões do mundo.

Cada estação possui uma narrativa única, refletindo períodos significativos e estilos artísticos distintos, tornando-as destinos imperdíveis para viajantes e entusiastas da história.