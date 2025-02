Xiaomi lança SU7 Ultra e fortalece parceria estratégica com Tmall

A Xiaomi faz sua estreia no mercado de carros de luxo com o lançamento do SU7 Ultra, seu modelo mais caro até o momento. O veículo foi apresentado nesta terça-feira, 27, e já pode ser encomendado pelo aplicativo Xiaomi Auto. Além disso, a marca inaugurou sua loja oficial na Tmall, plataforma de comércio eletrônico onde o carro também está disponível para compra.

Venda online e personalização do SU7 Ultra

A loja virtual da Xiaomi Auto na Tmall oferece não apenas o SU7 Ultra, mas também outras versões do modelo, com diferentes configurações e acessórios, como:

Cortinas de proteção solar

Caixas organizadoras para porta-malas

Apoios de cabeça personalizados

Os consumidores também podem agendar test drives online e retirar o veículo presencialmente nas lojas físicas da Xiaomi.

Parceria estratégica com a Tmall

A colaboração entre a Xiaomi e a Tmall reforça a integração digital da marca chinesa no setor automotivo. “A Tmall não é apenas uma plataforma de vendas, mas um motor para a transformação digital das marcas”, afirmou Ji Yun, gerente geral da divisão automotiva da Tmall.

O lançamento do SU7 Ultra na plataforma fortalece o ecossistema de mobilidade inteligente da Tmall, ampliando a sinergia entre e-commerce e tecnologia veicular.

Digitalização e crescimento das vendas de automóveis

A aposta da Xiaomi acompanha a tendência de crescimento das vendas online no setor automotivo. Atualmente, mais de 30 fabricantes utilizam a Tmall para comercializar veículos, incluindo Tesla, BYD, BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche.

A digitalização tem impulsionado o setor. Em 2023, a categoria de veículos na Tmall cresceu 45%, com 15% das compras vindas de veículos de energia nova. Um exemplo de sucesso é a Porsche, que registrou um aumento de 300% no tempo médio de navegação dos usuários e dobrou a taxa de conversão desde que passou a oferecer personalização na plataforma.

Com a chegada do SU7 Ultra, a Xiaomi expande seu portfólio e fortalece sua presença no setor automotivo, apostando na integração entre tecnologia, mobilidade e comércio digital para ampliar sua atuação no mercado.