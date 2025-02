Calendário Pé-de-meia 2025: veja todas as datas de pagamento do ano

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o calendário completo de pagamentos do Pé-de-Meia para o ano de 2025. A divulgação das datas ocorre no fim da semana em que o governo realizou o pagamento de R$ 1.000 para quem concluiu o ensino médio em 2024 e para os alunos aprovados no 1º e no 2º ano.

O programa, criado no ano passado por meio da Lei n.º 14.818, busca fomentar a permanência e a conclusão do ensino médio por adolescentes de escolas públicas, oferecendo um auxílio financeiro depositado anualmente em uma conta na Caixa Econômica Federal.

O primeiro pagamento deste ano será o do incentivo matrícula, no valor de R$ 200,00. Ele começa em 26 de março para os alunos nascidos em janeiro e segue até 3 de abril, quando será pago para quem nasceu em dezembro.

Os alunos matriculados no ensino médio regular, receberão, ao longo de 2025, nove parcelas (incentivo matrícula + oito parcelas) que totalizam R$ 1.800,00. Para quem está matriculado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) o incentivo matrícula também é de R$ 200,00, mas segue outro calendário. Ele será pago para os nascidos em janeiro em 30 de setembro e em 7 de outubro para quem nasceu em dezembro.

Ainda para os alunos do EJA, as quatro parcelas de incentivo frequência serão pagas entre os meses de outubro de 2025 e fevereiro de 2026.

Calendário 2025 do Programa Pé-de-Meia

Os pagamentos são organizados de acordo com o mês de nascimento do aluno. Aqueles que nasceram em janeiro são os primeiros a receber e por último, os nascidos em dezembro.

Alunos do ensino médio regular

1ª parcela: 25 de abril a 3 de maio;

2ª parcela: 27 de maio a 4 de junho;

3ª parcela: 26 de junho a 1 de julho;

4ª parcela: 26 de agosto a 2 de setembro;

5ª parcela: 30 de setembro a 7 de outubro;

6ª parcela: 28 de outubro a 4 de novembro;

7ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro;

8ª parcela: 20 a 30 de dezembro.

Alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

1ª parcela: 28 de outubro a 4 de novembro;

2ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro;

3ª parcela: 20 a 30 de dezembro;

4ª parcela: 27 de janeiro a 3 de faveiro de 2026;

Quem tem direito ao Pé-de-Meia

Nem todos os estudantes da rede pública de ensino tem direito ao Pé-de-Meia. Para ser beneficiário do programa, é preciso se encaixar em requisitos socioeconômicos determinados pelo MEC. Veja quais são eles:

Estar matriculado em uma escola da rede pública com idade entre 14 e 24 anos;

Estar matriculado no sistema de educação de jovens e adultos (EJA) com idade entre 19 e 24 anos;

com idade entre 19 e 24 anos; Ser membro de uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) que possui renda de até meio salário-mínimo por pessoa;

que possui renda de até meio salário-mínimo por pessoa; Possuir Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Ter o mínimo de 80% de frequência escolar no mês;

Quais os valores do Pé-de-Meia

Os alunos contemplados pelo programa recebem diversos valores ao longo do ensino médio.

Incentivo matrícula: R$ 200,00 pagos em parcela anual;

R$ 200,00 pagos em parcela anual; Incentivo frequência: R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas. Excepcionalmente em 2024, foram pagas oito parcelas;

R$ 1.800,00 por ano, pagos em nove parcelas. Excepcionalmente em 2024, foram pagas oito parcelas; Incentivo conclusão: R$ 1.000,00 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000,00. O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio;

R$ 1.000,00 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio, totalizando R$ 3.000,00. O valor fica retido e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio; Incentivo Enem: R$ 200,00 pagos em parcela única;

Como se inscrever no Pé-de-Meia

Não é necessário realizar uma inscrição no Pé-de-Meia. Se o estudante do ensino médio regular ou do EJA preencher todos os requisitos exigidos pelo MEC, ele já estará incluído no programa.