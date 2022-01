A um mês dos Jogos de Inverno, Brasil tem vagas em duas modalidades

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 (Pequim), que acontecem entre os dias quatro e 20 de fevereiro de 2022, devem reunir atletas de mais de 90 países em 15 modalidades, com o programa prevendo a realização de 109 finais. A expectativa é que a delegação brasileira seja formada por até 14 pessoas.

O ranking olímpico das principais modalidades fecha no dia 16 de janeiro. Até o momento, o país já tem garantidas quatro vagas. No esqui cross country são duas mulheres e um homem. No masculino, Manex Silva e Steve Hiestand atingiram resultados que os colocam como prioridades na participação. No feminino, Bruna Moura, Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão estão na lista de prioridades de participação.

Já no esqui alpino, Michel Macedo, maior nome brasileiro da modalidade, venceu a prova de Slalom na Proctor Ski Area, nos Estados Unidos, no último final de semana, e deve ficar com a vaga. No feminino Isabella Springer ainda pode se garantir. Porém, ela precisa completar mais quatro provas com pontuação abaixo dos 160 pontos de acordo com a Federação Internacional (FIS). Até o momento, ela tem uma prova dentro desses critérios, que foi completada em 22 de dezembro.

Além disso, existem boas chances de classificação no skeleton feminino. Na modalidade, Nicole Silveira alcançou a 9ª colocação na 5ª etapa da Copa do Mundo em Altenberg (Alemanha). Foi a melhor colocação de um atleta brasileiro na história. Na 6ª etapa, em Sigulda (Letônia), ficou na 24ª posição. Nesta sexta-feira (7), ela disputa a 7ª etapa em Winterberg e fecha as competições com a 8ª etapa em St. Moritz no dia 14.

No bobsled masculino, nas provas de 4-man (quatro homens) e 2-man (dois homens), os brasileiros estão bem encaminhados. E no monobob feminino, com Marina Tuono, as chances são muito grandes também. O time masculino do Bobsled finalizou as competições de 2-man, 4-man e monobob (um homem) da North American Cup (NAC) em Lake Placid (Estados Unidos), em dezembro, conquistando importantes resultados para pontuação no Ranking Olímpico.

No feminino, Marina participa da 7ª etapa da Copa do Mundo em Winterberg na próxima sexta-feira (7) e fecha as competições com a 8ª etapa em St. Moritz no dia 15 de janeiro. O masculino também participará dessa etapa nos dias 15 e 16. Todos ficam treinando na Europa, antes de viajar para a China.

A modalidade do esqui estilo livre tem Sabrina Cass representando o país. A brasileira disputa a prova no estilo moguls, corrida cronometrada de esqui livre em um percurso íngreme. Ela está na zona de classificação para Pequim 2022 e compete em Tremblant (Canadá) também na próxima sexta (7). Cinco dias depois busca os últimos pontos no ranking em Deer Valley (Estados Unidos) e fecha a temporada de competições antes dos Jogos Olímpicos em Chiesa in Valmalenco (Itália).

No naipe masculino, os irmãos Dominic e Sebastian Bowler buscam a vaga na prova de halfpipe. Eles competiram na Copa do Mundo em Calgary (Canadá) no último final de semana. Sebastian teve o melhor desempenho com o 24º lugar e 37.50 pontos FIS. A próxima etapa será em Mammoth Mountain, Estados Unidos, entre os dias seis e oito de janeiro. Eles também competirão no Slopestyle, em que Dominic já tem mais de 50 pontos FIS, mas precisa obter um top 30.

No snowboard somente Augustinho Teixeira, no halfpipe, ainda tem chances de se classificar. Ele disputa mais duas provas nos próximos dias. Estará em Mammoth Mountain na quinta-feira (6) e em Laax (Suíça) no dia 13. O atleta, de apenas 16 anos, já alcançou o top 30, um dos requisitos para a vaga Olímpica de 2022.