ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Como planejar a rede de transmissão para ter energia de forma renovável, confiável e segura?

A transição energética vai além de instalar mais fontes renováveis. É preciso planejar, de forma integrada, onde produzir eletricidade e como levá-la com segurança a quem precisa

Dark silhouette of high voltage towers with electric power lines at sunrise. (PSR/Divulgação)

Dark silhouette of high voltage towers with electric power lines at sunrise. (PSR/Divulgação)

Ana Carolina Cunha
Ana Carolina Cunha

Bacharel em Engenharia Elétrica CEFET/RJ

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17h48.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 17h51.

Priorizar nos meus resultados Google

A imagem mais visível da transição energética é uma turbina eólica ou um campo de painéis solares. Mas há uma infraestrutura menos evidente e igualmente decisiva: a rede de transmissão. Não basta produzir eletricidade limpa. É preciso transportá-la até onde será consumida.

Durante décadas, geração e transmissão foram analisadas em etapas relativamente separadas: primeiro se projetava quanto e onde gerar; depois, quais linhas seriam necessárias. Com a expansão das renováveis, essa lógica se tornou menos eficaz. A localização de uma usina influencia o custo da rede, enquanto a capacidade da rede influencia onde vale a pena instalar uma usina. Uma decisão depende da outra.

De fotografias para um filme

O sistema elétrico precisa ser observado hora a hora. A geração solar varia durante o dia; a eólica depende do vento; e o consumo também muda. Assim, uma linha que parece folgada em determinado momento pode se tornar um gargalo poucas horas depois.

Planejar apenas para o pico de demanda ou algumas situações representativas é cada vez menos suficiente. É preciso enxergar um filme, e não uma coleção de fotografias. Isso permite avaliar conjuntamente geração, demanda e capacidade da rede em diferentes horas e condições, preservando a confiabilidade quando a produção renovável varia.

Essa visão evita dois erros caros: construir transmissão de menos, limitando o aproveitamento das renováveis, ou construir demais, antecipando investimentos que talvez não sejam necessários.

Planejar para diferentes futuros

A demanda também está mudando. Data centers, hidrogênio e eletrificação industrial podem criar grandes blocos de consumo em locais específicos e em prazos curtos — e nem todos os projetos anunciados se concretizam.

A resposta não é tentar prever com precisão um futuro incerto, mas planejar uma rede robusta para diferentes futuros. Isso significa testar cenários, coordenar decisões de geração, transmissão e demanda e preservar flexibilidade para adaptar os investimentos à medida que novas informações aparecem.

Baterias, tecnologias de controle de fluxo e monitoramento também podem reduzir congestionamentos e aproveitar melhor a infraestrutura existente. Não substituem novas linhas, mas podem tornar a expansão mais eficiente.

A rede como parte da transição

A Agência Internacional de Energia estima que o mundo precisará adicionar ou substituir mais de 80 milhões de quilômetros de redes até 2040. A transição energética depende não apenas de produzir energia limpa, mas também de conectá-la.

O bom planejamento combina geração e transmissão, considera o comportamento do sistema ao longo do tempo e incorpora a incerteza. O objetivo não é construir a maior rede possível, mas a rede certa: capaz de integrar renováveis, atender novas demandas e manter o fornecimento confiável e seguro, sem investimentos desnecessários.

O Brasil começa a avançar nessa direção. Em julho, a EPE lançou uma base integrada de geração e transmissão, com análises mensais e horárias. É um passo importante: geração e transmissão não são dois problemas separados, mas duas partes da mesma decisão.

Acompanhe tudo sobre:PSR Energia em foco

Mais de ESG

Na Semana do Clima de NY, setor privado brasileiro forma aliança para acelerar soluções climáticas

Análise: Depois de Londres, Nova York termina a semana do clima refém do próprio clima

Seis empreendedoras brasileiras são anunciadas como finalistas do Bold Woman Award

Super El Niño pode causar 13 mil mortes no Brasil até fevereiro, diz estudo

Mais na Exame

Negócios

Menos inércia, mais caixa: o poder do Orçamento Base Zero em tempos incertos

Mercados

Ibovespa perde 183 mil pontos com eleição no radar; dólar vai a R$ 5,22

Pop

Marilyn Manson no The Town 2027: entenda por que o anúncio gerou críticas por parte do público

Esporte

Império comercial: Beckham recebe US$ 51 milhões após marcas registrarem lucro com a Copa