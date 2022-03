9 livros para entender sobre negócios e não errar na hora de empreender

Tirar um empreendimento do mundo das ideias e colocá-lo em prática é um grande desafio. O setor de Microempreendedores Individuais (MEI), por exemplo, é o que apresenta a maior taxa de mortalidade de negócios em até cinco anos: 29% encerram as atividades neste período, segundo dados do Sebrae.

Para abrir e manter um empreendimento promissor, é preciso conhecimento na área. Com isso, foram selecionados nove livros para fortalecer os conhecimentos sobre economia, criatividade, inovação, marketing e administração, que podem nortear os negócios.

O homem mais rico da Babilônia

Este clássico leva os leitores de volta ao passado babilônico para demonstrar que os princípios básicos de finanças regem o mundo dos negócios até hoje. Entre as histórias compartilhadas, o autor George Clason apresenta o escriba Arkad, que ao investir e poupar ao menos 10% de seus ganhos, torna-se o homem mais rico de sua época e é convidado pelo rei para ensinar a sua arte de enriquecer. Com prefácio de um dos empresários mais bem-sucedidos do país, Salim Mattar, o livro é considerado um dos poucos guias que ajudam as pessoas a lidarem com as dificuldades financeiras que mudam a cada geração.

Autor: George Samuel Clason, Editora Edipro, Páginas: 160, R$ 49,90

Jornada Ágil

O mundo está mais ágil a cada dia, os problemas estão mais complexos e os clientes mais conscientes e exigentes quanto ao que realmente desejam de um produto ou serviço. As empresas precisam atender a essas demandas, proporcionar experiências mais completas aos seus clientes e, ainda, se posicionarem na vanguarda da inovação, se desejam permanecer relevantes e competitivas. Para promover a agilidade na organização não basta apenas cuidar da capacitação técnica dos profissionais. É fundamental também avaliar a forma como cada indivíduo pensa sobre as suas atividades, como reage aos estímulos e faz os ajustes necessários para que a mentalidade ágil se torne parte de seu modo de pensar.

Autores: Roberto Mosquera, Claudia Pires, Maria Augusta Orofino e Marco Santos, DVS Editora, R$ 109,00

O flagelo da economia de privilégios

A economia de privilégios produto da cultura brasileira organizado e composto por empresários, trabalhadores e funcionários dos três poderes que extraem renda do Estado. Subsídios, tratamento fiscal diferenciado, salários acima do setor privado, aposentadorias e pensões especiais são situações que causam este déficit nas contas públicas. O resultado desse ataque predatório nas finanças públicas produz déficit porque uma parte da população não aceita aumento de impostos para pagar a conta. A crise fiscal resulta desse conflito social. A obra traz alternativas e análises para o fim do flagelo da economia de privilégios, que depende de um pacto político da sociedade brasileira que estabeleça o princípio de regras universais para todo e qualquer cidadão.

Autor: Fernando de Holanda Barbosa, Editora FGV, R$ 49,90

Playfulness

Inspirada nos diversos significados da palavra play, a metodologia criada pelo psicólogo Lucas Franco Freire é uma resposta às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento psicológico dentro e fora do mundo corporativo. Para minimizar o sofrimento e toda conotação negativa que o trabalho ganhou ao longo das últimas Revoluções Industriais, o autor convida o leitor a refletir, construir e transformar sua rotina, sua carreira, sua vida, sua comunidade e até o mundo com leveza e criatividade.

Autor: Lucas Freire, DVS Editora, 224 páginas, R$ 89,00

Unbound Marketing

Rafael Kiso, CEO e fundador da mLabs, apresenta uma metodologia que reúne em um único framework as principais estratégias de marketing em ambiente digital. O autor explora os cinco passos para colocar em prática o verdadeiro marketing centrado no cliente e mostra que é possível transformar o consumidor em promotor do seu negócio por meio das redes sociais. Ao colocar em prática os conhecimentos do livro, é possível aumentar os resultados dos negócios, entender melhor os clientes e gerar valor de maneira ativa.

Autor: Rafael Kiso, DVS Editora, R$ 79,00

O mais importante para o investidor

Leitura obrigatória para aqueles que querem escapar ilesos das armadilhas do mercado, Howard Marks apresenta lições valiosas sobre tomada de decisão; gestão de riscos; como se faz analises de ciclos de mercado; além de explicar como é possível obter ótimos retornos através de uma estratégia calculada. Obra de referência para os grandes investidores mundiais, como Warren Buffet, Joel Greenblatt e Ray Dalio, O mais importante para o investidor partilha as estratégias vencedoras de Marks sobre como avaliar os melhores papéis e aplicar o dinheiro de maneira inteligente.

Autor: Howard Marks, Editora Edipro, Páginas: 202, R$ 75

Economia da Paixão

É mesmo possível ganhar dinheiro fazendo o que ama? A resposta é sim. Porém, é preciso saber como fazer isso para que o sonho não vire frustração. Se você tem dúvidas se seu talento pode ser sua principal fonte de renda, este livro é para você. Em quatro partes, o professor Marcelo Pimenta mostra por que esse é o momento certo para ter a carreira que sempre sonhou, seja como executivo, artista ou empreendedor. Apresenta as competências e habilidades necessárias para ser protagonista de sua vida e explica de forma sintética e descomplicada as principais ferramentas de apoio a quem busca o sucesso.

Autor: Marcelo Pimenta, DVS Editora, R$ 79

Nunca Almoce Sozinho

Repleto de sugestões, o livro reúne dicas preciosas para construir a sua rede de contatos, essenciais para concretizar os seus objetivos pessoais e também profissionais. A obra transcende o estereótipo de networking é mais do que um típico “livro de gestão americano”, que só aborda empresas norte-americanas. O livro mostra como as pessoas se conhecem e como criam comunidades de ajuda mútua para alcançar o sucesso e a felicidade que desejam e merecem nos negócios e em todas as áreas da vida.

Autores: Keith Ferrazzi, Tahl Raz, Editora Almedina Brasil, R$ 149,40

Segredos do Poder

Por que algumas pessoas se destacam mais que outras? Por que certos indivíduos parecem predestinados ao sucesso? Esta obra reúne lições valiosas para quem deseja desenvolver as habilidades de persuasão e influência. Repleta de histórias reais de poder, esta leitura é indicada para empreendedores de todos os portes, administradores, gestores, líderes comunitários e qualquer pessoa interessada em alcançar a prosperidade para si e para o próximo.

Autor: José Paulo Pereira Silva, Editora Ideal Books, R$ 49,90