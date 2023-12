Sete presentes para quem gosta de café

Desvendar o mundo do café vai além de uma xícara. Para aqueles que buscam experiências sensoriais e têm personalidade marcante, apresentamos sete presentes que intensificam o gosto pelo bebida. Confira abaixo.

Para quem tem sede de aventura: caneca térmica

Se a sede de aventura é uma característica forte, a caneca térmica da Stanley é o presente ideal. Com capacidade de 350 mililitros, ela é robusta, durável e mantém sua bebida quente por mais tempo. Perfeita para acompanhar os amantes do café em todas as suas jornadas, essa caneca é um companheiro resistente para quem busca saborear cada gole com intensidade. A tampa de encaixe seguro também evita respingos para que você possa beber facilmente na cozinha, no trabalho ou ao redor da fogueira. Camp Mug Stanley (350 mililitros): R$ 189,00

Caneca térmica da Stanley

Para quem é mão na massa: moedor manual

Para os entusiastas que gostam de colocar a mão na massa, o moedor é uma escolha perfeita. Compacto, leve e fácil de utilizar, o moedor manual Ceramic Slim, da Hario, que acompanha o Kit Presente da Orfeu Cafés, tritura até 24 gramas de grãos torrados de café com muita precisão, graças às suas lâminas de cerâmica. Permite diferentes regulagens e, por ser manual, não gera muito atrito e não produz calor, mantendo todas as características de um café especial. Kit Presente Grão e Moedor Orfeu Cafés (Um café em Grãos Clássico de 250 gramas, um café em Grãos Intenso de 250 gramas e Moedor Hario Ceramic Slim Fumê 24 gramas): R$ R$ 407,50

Kit Presente Grão e Moedor Orfeu Cafés

Para quem gosta de inventar moda: xícaras decoradas

Para os consumidores de café que gostam de inovar, as xícaras da Illy são uma expressão de estilo e sofisticação. O kit de presente "Wonder Box" oferece uma opção que vai além do convencional, um presente que combina design com café através das xícaras decoradas pela artista plástica Judy Chicago. Kit de presente Wonder Box Illy (duas xícaras de café espresso illy Art Collection Judy Chicago, uma lata de café torrado illy Classico para espresso de 250 gramas, de sabor suave e aveludado, e uma lata de café torrado illy Intenso para espresso de 250 gramas, de sabor rico e encorpado): R$ 428,45

Kit de presente Wonder Box Illy

Para quem tem gênio forte: taças para cafés intensos

Para aqueles que têm paladar robusto e gênio forte, as taças para cafés intensos da Nespresso são a escolha ideal. Desenvolvidas para realçar os sabores profundos e complexos, as taças especiais de degustação de café foram desenvolvidas para apresentarem a delicadeza das notas frutadas e de cereais dos Grands Crus Equilibrados (até Intensidade 6) elevando a experiência da degustação. Taças Reveal para Cafés Intensos (duas unidades): R$ 245,00

Taças Reveal para Cafés Intensos

Para quem é cuca fresca: cerveja de café e framboesa

Para aqueles que mantêm a cabeça fresca, a cerveja de café e framboesa da Lohn Bier é a opção certa. A bebida combina a robustez do café com a doçura refrescante da framboesa, proporcionando uma experiência sensorial inusitada. Uma cerveja leve, frisante, levemente ácida e fácil de beber. Devido ao corpo baixo e à acidez, a leveza e a refrescância complementam a estrutura sensorial da bebida. Catharina Sour Café e Framboesa: R$ R$ 16,90

Cerveja Catharina Sour Café e Framboesa

Para quem gosta de combinar: chocolates com café

Se a combinação de café e chocolate é irresistível, os chocolates da Nugali são uma escolha refinada. Feitos com cacau do Pará e da Bahia, apresentam maior concentração de cacau e menos açúcar, além de trazerem equilíbrio entre as notas de café e o sabor suave do chocolate. As pastilhas para cappuccino da marca já foram premiadas internacionalmente na World Drinking Chocolate Awards. E o tablete ao leite com café é feito com o chocolate 45% cacau e café Arábica, uma combinação de sabores marcantes, os aromas cítricos e adocicados do café e cacau brasileiros e a cremosidade do leite integral. Pastilhas para cappuccino e tablete de chocolate ao leite com café: R$ 35,99 e R$ 11,99

Pastilhas para cappuccino

Para quem é sentimental: fragrância de café

Para os que guardam o café no coração, a fragrância de café da L'Occitane au Brésil é um presente que vai encantar. Este conjunto de viagem inclui produtos para banho e uma fragrância inspirada no aroma envolvente do café verde. Kit Café Verde (Deo Colônia Café Verde 15 mililitros; Shampoo Multibenefícios Café Verde 50 mililitros; Sabonete Perfumado Café Verde; Nécessaire Perene Masculina; Caixa Masculina): R$ 129,90