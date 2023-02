7 dicas para alcançar a simplicidade praiana na decoração

Basta começar a temporada de calor que o pensamento se volta para dias perto do mar. Com um litoral vasto como o do Brasil, morar na praia se revela mais do que um sonho, um estilo de vida. Pensando nisso, fizemos uma seleção de ideias de decoração - válidas tanto para quem está no litoral quanto para moradores do interior - que automaticamente nos fazem pensar em sol, brisa fresca e dias de descanso.

1. Mantenha o verde por perto

Ter plantas em casa nos conecta com o ritmo real dos ciclos da natureza. Nesta varanda, elas ainda criam um muro verde que favorece a privacidade, aumentam a umidade do ar no entorno e estimulam até a audição, com o barulhinho de vento nas folhas. A mesa redonda com cadeiras da Ondo já virou o ponto mais concorrido da casa, junto ao pendente da Casa Mind e do centro de mesa do Estúdio Heloísa Galvão. O carrinho de chá vem da Arquivo Contemporaneo.

2. Invista numa paleta clara

Não precisa ser tudo branco. Tons de bege, que remetem à areia, cumprem muito bem essa missão e mantêm a neutralidade em dia. Neste projeto que fizemos no Rio de Janeiro, cobrimos as paredes com a cor Bege Amuleto, da Tintas Coral. Lembre-se de evitar os cinzas, que transmitem ideia de urbanidade. O sofá branco é da Lider Interiores, com traço do Suite Arquitetos. As mesas de centro, do estudiobola. Tapete da Companhia das Fibras.

3. Priorize materiais naturais

Criamos um mix de texturas na sala de jantar, todas naturais. O tapete de fibra de bananeira veio da Companhia das Fibras e casa bem com a madeira da mesa de jantar (Wooding) e das cadeiras (Wentz Design) com assento de palhinha. Na parede, as esculturas cerâmicas de Rosalva Siqueira adicionam mais uma camada visual, assim como o pendente de Mel Kawahara.

4. Encontre os poucos e bons

Casa de veraneio tem que ser prática. E isso deveria ser levado para os lugares onde passamos a maior parte do ano também. Encontrar as poucas peças capazes de suprir as necessidades do ambiente sem deixá-lo entulhado é a grande sabedoria da decoração. A cabeceira suspensa da Wooding, por exemplo, facilita a limpeza da suíte. Enxoval de linho da Zara Home e bandeira de Camila Cherobin. Luminárias de piso e mesa, Wentz Design.

5. Acredite na mão de obra local

Muitas reformas em cidades do interior ganham charme extra com o trabalho de carpinteiros, azulejistas e pintores locais. Neste banheiro, espelho, arandela e torneira de cobre reafirmam o talento da produção local. O responsável é Nei Cobre, profissional de Trancoso. Cimento queimado resinado dá forma à bancada, pia e reveste todo o ambiente, criando uma atmosfera ao mesmo tempo rústica e elegante.

6. Valorize a beleza original

Ao fazer uma reforma, não é raro encontrar pequenas preciosidades que vale ser mantidas. Neste projeto em Trancoso, havia duas pinturas na parede do jardim de inverno que ganharam destaque com a parede toda caiada ao redor.

7. A ordem é reduzir, reaproveitar, reciclar

Difícil imaginar que a cabeceira desta cama já percorreu estradas Brasil afora, não? Pois a antiga carroceria de caminhão agora descansa na suíte desta casa em Trancoso. Descarte evitado e quarto mais divertido.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.