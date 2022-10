Seis restaurantes com salas privativas em São Paulo

Seja para uma comemoração intimista, seja para uma reunião de negócios, diversos restaurantes na capital paulista possuem salas privativas para reserva. Confira a seleção feita pela Casual EXAME para colocar na lista para o seu próximo evento.

Dasian

O restaurante Comandado pelo chef Flavio Miyamura, que tem como proposta servir pratos para compartilhar, com toda a modernidade da nova gastronomia asiática, é uma excelente opção para grupos corporativos que buscam salas privativas para eventos fechados. Vale se deliciar com os pratos quentes como Pato Pequim e o Porco Pequim, Makis, Dim Sums, Robatas, Baos e Tempuras, além de Arrozes e Noodles. Sem contar que a casa tem uma carta de vinhos com opções do Novo e Velho Mundo, com destaque para os rótulos especiais como o Château Mouton Rothschild 2013 e Château Petrus 1999 e à carta com saquês importados do Japão.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732. Térreo – Itaim Bibi. (11) 5182-4552.

Donna

O restaurante ítalo-paulistano comandado pelo chef André Mifano possui uma sala privativa no andar de cima: para chegar até ela, é preciso passar por dentro da cozinha e subir um lance de escada. Com capacidade máxima de 12 pessoas, a sala permite que o cliente escolha o menu degustação vigente de R$ 440 por pessoa e acréscimo de R$ 280 caso optem pela harmonização. Também é possível pedir por um menu com pratos criados na hora, de acordo com a sazonalidade dos insumos, garantindo assim preparos especiais. Esse menu é de R$ 880 por pessoa e mais R$ 380 com harmonização.

Rua Peixoto Gomide, 1815 – Jardins. Tel.: (11) 97593-9047. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 19h às 22h30. Sexta-feira, das 19h às 22h45. Sábado das 12h30 às 16h e das 19h30 às 23h.

Me Vá

A gastronomia espanhola do restaurante Me Vá também abre passagem quem quer algo mais exclusivo. A sala privativa com dez lugares é decorada com tema espanhol, com sofá de veludo, e totalmente isolada do restante do restaurante. Não há taxas extras, mas é preciso reservar com antecedência. O cliente pode desfrutar de todo o menu do restaurante pelas mãos do chef Gustavo Prado como o Crudo de pescado com peixe do dia, laranja, ovas e rabanete; Arroz de Pato desfiado com magret, laranja bahia e aioli; a Couve-flor grelhada com molho romesco e queijo. Para acompanhar, vale conferir a carta de vinhos e drinques à base de Jerez.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo. (11) 3816-0588.

Bottega 21

O bar italiano que tem Michel Felício e Alexandre Vorpagel sob o comando da cozinha, possui uma área exclusiva, no mezanino do bar, com uma visão geral da casa. O cliente pode escolher entre os itens do cardápio ou o menu fechado, combinando os drinques autorais (como o Negroni Cioccolato e o Arancione com Bourbon, amaro, limão, xarope de figo e clara).

Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo. (11) 99342-2332. Horário de segunda a sábado, das 18h às 2h

Bistrot de Paris

O restaurante comandado pelo chef Alain Poletto possui um espaço mais reservado, ideal para eventos corporativos ou festas mais intimistas. O espaço do segundo andar foi batizado de Terrasse e pode ser organizado do jeito que o cliente achar necessário. Para almoços ou jantares, o espaço comporta até 35 pessoas. O chef também cria menus exclusivos de acordo com a quantidade de pratos e os ingredientes que o cliente escolher, sem fugir do conceito da cozinha clássica de bistrô francês.

Rua Augusta, 2542 - Jardim Paulista. (11) 3063-1675

Mercearia do Conde

A Mercearia do Conde, casa comandada pela restauratrice Maddalena Stasi, possui uma sala privativa com entrada separada da porta principal do restaurante, além de um banheiro exclusivo para o espaço, ideal para eventos corporativos e festas mais intimistas. Esse ambiente possui uma decoração mais rústica com paredes de pedras e quadros bem coloridos, além de uma linda cristaleira cheia de artesanato brasileiro.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano. (11) 3081-7204

