5 séries para assistir nos streamings durante o final de semana

Da Netflix ao Globoplay, o próximo final de semana chega recheado de novidades para ser assistidas nos serviços de streaming. Algumas delas são séries inéditas, como Away, disponível na Netflix, e outras são títulos já conhecidos, mas que chegam aos serviços de streaming agora, como é o caso de Motel Bates, lançado na Globoplay nesta semana.

Como é de costume, a CASUAL selecionou cinco títulos para você curtir e maratonar durante o final de semana. A lista é composta de Away (Netflix); Sou um Assassino: em Liberdade (Netflix); The Boys (Amazon Prime Video); Killing Eve (Globoplay) e Motel Bates (Globoplay).

Away

Away: fala da primeira missão tripulada para Marte Away: fala da primeira missão tripulada para Marte

Entrando nesta sexta-feira, 4, no catálogo da Netflix, Away, criada por Andrew Hinderaker, conta a história da astronauta Emma Green (interpretada por Hilary Swank), que é designada para comandar a primeira missão espacial humana com destino ao planeta Marte. Para aceitar a perigosa missão sem garantia de retorno, no entanto, Emma precisa deixar para trás seu marido e sua filha adolescente. O enredo da série mescla os dilemas pessoais e profissionais da protagonista.

Sou um Assassino: em Liberdade

Sou um Assassino: em Liberdade: conta a história da ressocialização de um assassino Sou um Assassino: em Liberdade: conta a história da ressocialização de um assassino

Inspirada na série Sou um Assassino (2018), a nova produção documental da Netflix Sou um Assassino: em Liberdade conta a história de Dale Wayne Sigler, um criminoso que ganha liberdade condicional 30 anos depois de ser condenado à morte por homicídio. O enredo gira em torno da ressocialização de Dale depois de décadas na prisão.

The Boys

The Boys: fala de um grupo de vigilantes que tenta revelar as fraquezas dos super-heróis The Boys: fala de um grupo de vigilantes que tenta revelar as fraquezas dos super-heróis

Um outro título para maratonar no final de semana é a série The Boys, da franquia de HQs criada por Garth Ennis e Darick Robertson, que chega à sua segunda temporada no Amazon Prime Video. A série conta a história dos “Boys”, um grupo de vigilantes que tenta revelar as fraquezas dos super-heróis que comandam a cidade.

Killing Eve

Killing Eve: a trama mostra a perseguição de uma assassina a serviço do crime organizado russo Killing Eve: a trama mostra a perseguição de uma assassina a serviço do crime organizado russo

Já está disponível no streaming da Globo, o Globoplay, a terceira temporada da premiada série Killing Eve, criada por Phoebe Waller-Bridge. A história bem avaliada pela maior parte da crítica recebeu seu primeiro Emmy no ano passado, o de melhor atriz de série dramática, para Jodie Comer. Killing Eve é uma produção da BBC America que conta a história de Eve Polastri (Sandra Oh), uma pesquisadora que se une à Inteligência britânica para caçar Villanelle (Jodie Comer), uma assassina em série a serviço de organizações criminosas russas.

Motel Bates

Motel Bates: trata da relação conturbada entre Norman e sua mãe Motel Bates: trata da relação conturbada entre Norman e sua mãe

As cinco temporadas da série inspirada no filme Psicose, de Alfred Hitchcock, ficaram disponíveis esta semana no Globoplay. Bates Motel, criada por Carlton Cuse, conta a conturbada relação entre Norman Bates e sua mãe, que também se chama Norman. Além da relação entre mãe e filho, a série explora as dificuldades de socialização de Norman e os problemas familiares que acompanham a família.