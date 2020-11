5 filmes e séries para maratonar nos streamings durante o fim de semana

Assim como tende a ser o resto do mês, o primeiro final de semana de novembro chega recheado de novidades nos serviços de streaming. Para começar, a Netflix adicionou há poucos dias em seu catálogo a lendária trilogia do icônico “Matrix”, título obrigatório para quem gosta de ficção científica. Outro título aguardadíssimo, mas que foi adiado inúmeras vezes por conta da pandemia, é a animação “Bob Esponja: o incrível resgate”, também já disponível na Netflix.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 títulos para maratonar durante o fim de semana. Dessa vez, entram na lista a Trilogia de filmes “Matrix”, o filme “Bob Esponja: o incrível resgate”, e a série egípcia “Paranormal”, da Netflix; entram também na seleção as séries “Preacher”, da Amazon Prime Video, e “Foodie Love”, da HBO GO. Divirta-se!

Trilogia Matrix (disponível na Netflix)

Para os nostálgicos de carteirinha (ou para quem ainda não conhece a obra prima), a Netflix disponibilizou há poucos dias os 3 filmes da trilogia “Matrix”, de 1999. Criado pelas irmãs Wachowski, “Matrix” conta a história de um jovem programador que é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos a um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho se repete, ele começa a levantar dúvidas sobre a realidade e descobre que está vivendo em um simulador chamado Matrix.

Paranormal (Netflix)

Ambientada no Egito em 1960, a nova série original da Netflix, “Paranormal”, que está disponível no catálogo no streaming, é a primeira série egípcia do serviço. Baseada nos livros do romancista egípcio Ahmed Khaled Tawfik, “Paranormal” traz um hematologista que se vê obrigado a deixar seu ceticismo de lado quando começa a investigar fatos sobrenaturais e encarar um fantasma do passado.

Bob Esponja: O Incrível Resgate (Netflix)

Com a estreia adiada diversas vezes por conta das salas de cinema fechadas em todo o mundo, finalmente o novo filme de Bob Esponja estreou, entrando direto no catálogo da Netflix. Em “Bob Esponja: o incrível resgate”, Bob Esponja e seu inseparável amigo Patrick partem em busca de Gary, o caracol de estimação de Bob Esponja Calça quadrada que foi sequestrado. É uma boa pedida para as crianças e para os adultos fãs do desenho.

Preacher (Amazon Prime Video)

Também nesse final de semana, chega na Amazon Prime Video a quarta e última temporada da série “Preacher”. Na série, Jesse Custer é um ex-pastor que foi possuído por uma entidade chamada Gênesis, que fugiu do Paraíso e está sendo procurada pelos anjos. Quando Jesse e Gênesis se tornam um só, os anjos enviam o Santo dos Assassinos, um matador do Século XIX, para perseguí-lo.

Foodie Love (HBO GO)

Série espanhola criada e dirigida por Isabel Coioxet, uma das vencedoras do Goya, o mais importante prêmio do cinema espanhol, “Foodie Love” entra no catálogo da HBO GO na sexta-feira 6 de novembro. A trama conta a história do amor entre uma editora de livros e um matemático que se conhecem pelo Foodie, um app de namoro para pessoas que apreciam a boa gastronomia. Com 8 episódios, a série filmada em 2019 é uma ótima pedida para os amantes de um bom romance e de uma boa gastronomia.