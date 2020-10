5 filmes e séries para maratonar nos streamings durante o fim de semana

Depois de um mês para lá de agitado nos serviços de streaming, outubro está se despedindo, mas não sem antes fechar o próximo final de semana com chave de ouro no quesito séries e filmes. O destaque das últimas estreias do mês fica para a Amazon Prime Video, que nessa sexta-feira adiciona em seu catálogo duas séries originais: a aguardadíssima “Utopia”, que acompanha um grupo de jovens que tentam salvar o mundo de previsões catastróficas previstas em um HQ, e “Truth Seekers”, uma comédia pastelão sobre dois caças fantasmas. As produções nacionais também estão bem representadas, com a nova minissérie do GloboPlay, “Desalma”, e com drama “Campo Grande”, filme que entrou essa semana no catálogo da Netflix.

Como é costume, a Casual selecionou 5 títulos para ficar de olho nesse fim de semana. Dessa vez, entram na lista as séries “Utopia”, Truth Seekers”, da Amazon Prime Video, “Desalma”, do Globoplay, e os filmes “Campo Grande” e “Amor com data marcada”, da Netflix. Divirta-se!

Utopia

No quesito série original, “Utopia” é sem dúvida a grande aposta da Amazon Prime Video para o mês de outubro. A série britânica conta a história de um grupo de jovens que passam a ser perseguidos por uma organização obscura do governo depois que encontram um HQ misterioso chamado Utopia. O grande problema do HQ é que nele há passagens conspiratórios, que preveem, por exemplo, ameaças à humanidade. Quando o grupo percebe que as conspirações que ameaçam a ordem no livro também estão acontecendo na vida real, eles se unem para evitar o pior.

Truth Seekers Além de “Utopia”, uma outra série original da Amazon Prime Video entra no catálogo do serviço nessa sexta-feira. Estrelada pela dupla de comediantes ingleses Simon Pegg e Nick Frost, “Truth Seekers” é uma série leve e engraçada onde a dupla faz parte de uma equipe de investigadores de fenômenos paranormais. Apelando ao humor, a série acompanha a saga dos amigos em busca de fantasmas no Reino Unido.

Desalma

Já está disponível no catálogo do Globoplay a mais nova série original do serviço de streaming da Globo. Protagonizada por Cássia Kis, que na história dá vida à bruxa Haia, na minissérie “Desalma”, três famílias de descendentes de ucranianos que vivem no Sul do Brasil passam a lidar com fenômenos paranormais inexplicáveis após a morte de um garoto da pequena comunidade em uma festa pagã local.

Campo Grande

Outro conteúdo brasileiro da lista é o filme nacional “Campo Grande”, já disponível no catálogo da Netflix. O filme dirigido por Sandra Kogut conta a história de dois irmãos pobres que são deixados pela mãe na porta de Regina (Carla Ribas), uma mulher de classe média que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. A partir dai, Regina sai em busca da mãe das crianças para devolve-las, no meio disso, descobre realidades que até então ela desconhecia.

Amor com data marcada

Comédia romântica original da Netflix estrelada por Emma Roberts, “Amor com data marcada” estrou nessa semana no catálogo da Netflix. No filme, Sloane (Emma Roberts) é uma jovem sarcástica que acredita estar bem solteira. Já Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que procura companhia sem romance. Os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando sentimentos aparecem para complicar tudo?