5 filmes e séries no streaming para maratonar no fim de semana

Com o final de semana chegando, é hora de espairecer a mente com a seleção de títulos dos streamings que a EXAME faz semanalmente. Entre os destaques desta vez, três são lançamentos: a segunda temporada da série documental "Filmes que Marcam Época", que mostra os bastidores do cinema, "Tattoo Fail", um reality show que transforma tatuagens bizarras e o filme de vingança Zolt, estrelado pela Kate Beckinsale.

Os não-lançamentos, mas que valem cada segundo em frente à tela são a série "O Paraíso e a Serpente", que conta a história real de um serial killer na Tailândia, e "Tehran", um thriller de espionagem que explora o conflito Árabe-Israelense na Apple TV+.

Confira abaixo a seleção da EXAME para este final de semana:

---

Filmes que Marcam Época (Netflix)

Na segunda temporada da série que já mostrou os bastidores de blockbusters uniram e divertiram gerações como "Dirty Dancing", "Esqueceram de Mim", "Os Caça-Fantasmas" e "Duro de Matar", diretores e atores como Dan Aykroyd, Daniel Stern, Ivan Reitman e Chris Columbus falam sobre seus grandes sucessos. Uma série ótimas para conhecer os profissionais do cinema que tornaram tudo possível.

---

Tattoo Fail (Netflix)

Quando uma tatuagem só faz a gente passar vergonha… é melhor cobrir. Estes cinco tatuadores talentosos são capazes de transformar até os desenhos mais terríveis em obras de arte. Mas, para isso, além de aguentar as brincadeiras da comediante e apresentadora Jessimae Peluso, os clientes têm que encarar outra surpresinha: eles não podem escolher a nova tatuagem. E agora, será que vão gostar do resultado?

---

Jolt (Amazon Prime Video)

Lindy (Kate Beckinsale) vive com uma condição rara: ela tem impulsos assassinos esporádicos. Contrariando sua natureza incomum, ela finalmente confia em um homem e se apaixona, mas acaba o encontrando morto no dia seguinte. Inconformada e de coração partido, Lindy embarca em uma missão sangrenta em busca de vingança.

---

The Serpent (Netflix)

Fingindo ser vendedores de pedras preciosas, Charles Sobhraj e a namorada, Marie-Andrée Leclerc, percorreram a Tailândia, o Nepal e a Índia durante 1975 e 1976 cometendo diversos crimes na "trilha hippie" da Ásia. Os dois se tornaram os principais suspeitos de uma série de assassinatos de jovens turistas ocidentais. Um jovem diplomata da embaixada holandesa em Bangkok chamado Herman Knippenberg se envolve inadvertidamente nessa intrincada teia de crimes e, com a ajuda de sua esposa, Angela, da polícia de vários países do mundo e de testemunhas das manipulações de Sobhraj, desencadeia uma extraordinária sequência de eventos que fará do criminoso o homem mais procurado pela Interpol, com mandados de prisão em vários continentes. A série "O Paraíso e a Serpente" foi filmada na Tailândia e no Reino Unido. Embora a trama seja inspirada em uma história real, todos os diálogos são fictícios.

---

Tehran (Apple TV+)

Em Teerã, Tamar Rabinyan (Niv Sultan), uma jovem judia nascida no Irã, mas criada em Israel, é uma agente do Mossad e hacker de computador enviada em uma missão à capital iraniana, encarregada de desativar um reator nuclear iraniano. Seu trabalho específico é neutralizar as defesas aéreas do Irã, para que os aviões de guerra israelenses possam bombardear uma usina nuclear e impedir o Irã de obter uma bomba atômica.