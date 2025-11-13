Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

5 bares karaokê com boas comidas e repertórios em São Paulo

De opções com comida asiáticas a espaços exclusivos para rockeiros, conheça as melhores casas da capital paulista para soltar a voz

Karaokê em São Paulo: 5 boas opções para levar os amigos (e comer bem) (Divulgação)

Karaokê em São Paulo: 5 boas opções para levar os amigos (e comer bem) (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18h49.

Tudo sobreBares
Saiba mais

Quem é fã de música e gosta de um karaokê pode encontrar em São Paulo um paraíso de opções. A capital paulista tem inúmeros bares e restaurantes para soltar a voz — alguns deles já bem reconhecidos não só pelo bom repertório, mas também pela variedade gastronômica.

A cidade oferece opções para todos os gostos, tanto para quem não tem vergonha de soltar a voz em público quanto para aqueles que preferem um ambiente mais reservado com amigos. E com repertórios que vão desde os clássicos da música brasileira até hits internacionais, essas casas têm conquistado cada vez mais o público.

Separamos abaixo cinco boas opções de karaokês em São Paulo para aproveitar a noite com amigos sem ter vergonha de soltar a voz — e ainda comer e beber bem. Confira:

Melts

No coração da Liberdade, o Melts Gastrobar é um desses encontros perfeitos entre música e gastronomia. O espaço é amplo e, durante o dia, funciona somente como uma hamburgueria. De noite, no entanto, ganha um palco de madeira, microfones, e se torna um karaokê aberto para os clientes.

A biblioteca de músicas é basicamente infinita: o Melts usa vídeos do YouTube já preparados para karaokê (o que ajuda aqueles que gostam de se preparar para cantar em público). E se você tiver vergonha, não se preocupe: os próprios atendentes do estabelecimento sobem ao palco para cantar junto.

Música a parte, o local é uma boa pedida para experimentar bons drinks e hambúrgueres com montagens diferentes. De molhos com abacate à blends de carnes, para quem passar por lá, fica a dica: o "Pitmaster" é um dos pratos mais saborosos, e vai bem com o drink de frutas vermelhas da casa.

Serviço: @meltsbrasil | Av. da Liberdade, 472 - Liberdade, São Paulo - SP | Aberto de segunda a sábado, das 18h às 23h durante a semana e das 18h às 23h30 aos fins de semana

Caixote

Mais próximo do centro da cidade está o Caixote, localizado na Rua Augusta, que funciona tanto como bar quanto como karaokê. O andar térreo é voltado para músicas com DJs e apresentação de bandas regadas com bons drinks e ótimas empanadas. No andar de cima funciona o "Caixokê", que trabalha com uma biblioteca de músicas mais limitada — atualizada de quatro em quatro meses.

Embora a entrada no bar seja gratuita, o acesso ao andar do karaokê é pago (R$ 28 por pessoa). Assim como no Melts, o salão é aberto a todos, com um palco para apresentações. De terça a domingo, até às 23h, o espaço serve mojito, gim-tônica, capirinha e cuba libre em dobro. Para as comidas, o destaque fica para as famosas empanadas e coxinhas da casa.

Serviço: @caixotebar| R. Augusta, 914 - Cerqueira César, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 18h às 00h aos domingos e durante a semana, e das 18h às 3h às sextas e sábados.

Samurai

Entre os karaokês mais clássicos de São Paulo está o Samurai, na Liberdade. A casa conta tanto com salas privativas para levar amigos — que são disputadas, então vale agendar com antecedência — quanto com um salão aberto, com palco e iluminação dedicada para a galera.

No espaço aberto, a biblioteca de músicas funciona com o YouTube, o que garante um repertório quase infinito. Já dentro das salas há cardápios que recebem atualizações frequentes, com músicas nacionais e internacionais, incluindo hits chineses, japoneses e coreanos.

No bairro mais asiático da capital, a estrela do Samurai é a comida. O menu conta com entradas que vão de ostras a gyozas e harumakis, e traz de pratos principais o melhor da comida japonesa e chinesa, com opções de temaki, sushi e sashimi, dombori, lamen, soba, udon, teishoku, entre outros. Para quem passar por lá, vale experimentar a famosa porção de gyozas da casa com um shot de saquê.

Serviço: @restaurante.samurai| R. da Glória, 608 - Liberdade, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 11h30 às 1h às terças e quartas-feiras; das 11h30 às 3h às quintas-feiras; das 11h30 às 4h às sextas e sábados e das 11h30 às 00h aos domingos.

Janela

Para quem procura um lugar que dê tanto para cantar quanto para aproveitar somente como bar, o Janela Bar de Tatuapé é uma boa pedida. O espaço funciona como um bar comum, mas às quartas e domingos disponibiliza um espaço de karaokê, em salão aberto ao público. Quem comprar algum drink da casa e cantar ainda ganha uma segunda bebida de graça.

O cardápio conta com hambúrgueres do tipo smash e o forte do bar é o chope — que pode ser pilsen, double pilsen ou IPA. Há também opção de shots como com licor de jambú, vodka e canela e tequila, com preços que variam entre R$ 10 e 20. Nos demais dias da semana, funciona com festas e DJs.

Serviço: @janelabar.tatuape| R. Serra de Bragança, 610 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 17h às 23h30 de terça a quinta; das 17h às 1h às sextas e sábados e das 15h30 às 22h30 aos domingos.

Brutal House Rock

Para fechar a lista, faltava um karaokê para a galera do rock. No caso do Brutal House, não é necessário reservas e também não há taxa para cantar, mas o repertório é exclusivo para o gênero das guitarras. O cardápio de música conta com canções de bandas como Metallica, Foo Fighters, Raul Seixas e Legião Urbana.

Além do karaokê, a casa realiza vários eventos de rock com bandas covers e uma diversidade de chopes e cervejas. Drinks com Jack Daniels, Green Apple e cachaças variadas estão entre os destaques.

Serviço: @brutalhouserock| R. Cardeal Arcoverde, 2877, São Paulo - SP | Aberto de sexta e sábado, das 18h às 4h.

Acompanhe tudo sobre:BaresSão Paulo capitalRestaurantes

Mais de Casual

O que o mocassim e a moeda americana de 1 centavo têm em comum

Rosewood São Paulo se destaca com a Pâtisserie de Saiko Izawa neste fim de ano

O tênis mais leve do mundo é espanhol — e talvez você não conheça

Timothée Chalamet vem a São Paulo com filme cotado ao Oscar

Mais na Exame

Ciência

Blue Origin lança supernave, pela 2ª vez, em missão para estudar Marte

Mercados

Lucro do Nubank sobe 41% no trimestre, para US$ 782,5 milhões

Brasil

Lula cobra empenho de ministros na aprovação de projetos para segurança

Carreira

O que falta para seu time ser verdadeiramente responsável? Começe por esses cinco pilares