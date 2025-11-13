5 bares karaokê com boas comidas e repertórios em São Paulo

Quem é fã de música e gosta de um karaokê pode encontrar em São Paulo um paraíso de opções. A capital paulista tem inúmeros bares e restaurantes para soltar a voz — alguns deles já bem reconhecidos não só pelo bom repertório, mas também pela variedade gastronômica.

A cidade oferece opções para todos os gostos, tanto para quem não tem vergonha de soltar a voz em público quanto para aqueles que preferem um ambiente mais reservado com amigos. E com repertórios que vão desde os clássicos da música brasileira até hits internacionais, essas casas têm conquistado cada vez mais o público.

Separamos abaixo cinco boas opções de karaokês em São Paulo para aproveitar a noite com amigos sem ter vergonha de soltar a voz — e ainda comer e beber bem. Confira:

Melts

No coração da Liberdade, o Melts Gastrobar é um desses encontros perfeitos entre música e gastronomia. O espaço é amplo e, durante o dia, funciona somente como uma hamburgueria. De noite, no entanto, ganha um palco de madeira, microfones, e se torna um karaokê aberto para os clientes.

A biblioteca de músicas é basicamente infinita: o Melts usa vídeos do YouTube já preparados para karaokê (o que ajuda aqueles que gostam de se preparar para cantar em público). E se você tiver vergonha, não se preocupe: os próprios atendentes do estabelecimento sobem ao palco para cantar junto.

Música a parte, o local é uma boa pedida para experimentar bons drinks e hambúrgueres com montagens diferentes. De molhos com abacate à blends de carnes, para quem passar por lá, fica a dica: o "Pitmaster" é um dos pratos mais saborosos, e vai bem com o drink de frutas vermelhas da casa.

Serviço: @meltsbrasil | Av. da Liberdade, 472 - Liberdade, São Paulo - SP | Aberto de segunda a sábado, das 18h às 23h durante a semana e das 18h às 23h30 aos fins de semana

Caixote

Mais próximo do centro da cidade está o Caixote, localizado na Rua Augusta, que funciona tanto como bar quanto como karaokê. O andar térreo é voltado para músicas com DJs e apresentação de bandas regadas com bons drinks e ótimas empanadas. No andar de cima funciona o "Caixokê", que trabalha com uma biblioteca de músicas mais limitada — atualizada de quatro em quatro meses.

Embora a entrada no bar seja gratuita, o acesso ao andar do karaokê é pago (R$ 28 por pessoa). Assim como no Melts, o salão é aberto a todos, com um palco para apresentações. De terça a domingo, até às 23h, o espaço serve mojito, gim-tônica, capirinha e cuba libre em dobro. Para as comidas, o destaque fica para as famosas empanadas e coxinhas da casa.

Serviço: @caixotebar| R. Augusta, 914 - Cerqueira César, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 18h às 00h aos domingos e durante a semana, e das 18h às 3h às sextas e sábados.

Samurai

Entre os karaokês mais clássicos de São Paulo está o Samurai, na Liberdade. A casa conta tanto com salas privativas para levar amigos — que são disputadas, então vale agendar com antecedência — quanto com um salão aberto, com palco e iluminação dedicada para a galera.

No espaço aberto, a biblioteca de músicas funciona com o YouTube, o que garante um repertório quase infinito. Já dentro das salas há cardápios que recebem atualizações frequentes, com músicas nacionais e internacionais, incluindo hits chineses, japoneses e coreanos.

No bairro mais asiático da capital, a estrela do Samurai é a comida. O menu conta com entradas que vão de ostras a gyozas e harumakis, e traz de pratos principais o melhor da comida japonesa e chinesa, com opções de temaki, sushi e sashimi, dombori, lamen, soba, udon, teishoku, entre outros. Para quem passar por lá, vale experimentar a famosa porção de gyozas da casa com um shot de saquê.

Serviço: @restaurante.samurai| R. da Glória, 608 - Liberdade, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 11h30 às 1h às terças e quartas-feiras; das 11h30 às 3h às quintas-feiras; das 11h30 às 4h às sextas e sábados e das 11h30 às 00h aos domingos.

Janela

Para quem procura um lugar que dê tanto para cantar quanto para aproveitar somente como bar, o Janela Bar de Tatuapé é uma boa pedida. O espaço funciona como um bar comum, mas às quartas e domingos disponibiliza um espaço de karaokê, em salão aberto ao público. Quem comprar algum drink da casa e cantar ainda ganha uma segunda bebida de graça.

O cardápio conta com hambúrgueres do tipo smash e o forte do bar é o chope — que pode ser pilsen, double pilsen ou IPA. Há também opção de shots como com licor de jambú, vodka e canela e tequila, com preços que variam entre R$ 10 e 20. Nos demais dias da semana, funciona com festas e DJs.

Serviço: @janelabar.tatuape| R. Serra de Bragança, 610 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP | Aberto de terça a domingo, das 17h às 23h30 de terça a quinta; das 17h às 1h às sextas e sábados e das 15h30 às 22h30 aos domingos.

Brutal House Rock

Para fechar a lista, faltava um karaokê para a galera do rock. No caso do Brutal House, não é necessário reservas e também não há taxa para cantar, mas o repertório é exclusivo para o gênero das guitarras. O cardápio de música conta com canções de bandas como Metallica, Foo Fighters, Raul Seixas e Legião Urbana.

Além do karaokê, a casa realiza vários eventos de rock com bandas covers e uma diversidade de chopes e cervejas. Drinks com Jack Daniels, Green Apple e cachaças variadas estão entre os destaques.

Serviço: @brutalhouserock| R. Cardeal Arcoverde, 2877, São Paulo - SP | Aberto de sexta e sábado, das 18h às 4h.