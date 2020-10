10 vinhos de até 100 reais para celebrar o dia das crianças

A quarentena está sendo difícil para todos, mas mais difícil ainda para milhares de mães e pais que precisam conciliar o novo normal do home office com os afazeres domésticos, cuidados e educação das crianças. Pensando nisso, a EXAME Casual consultou 4 e-commerces de vinhos e selecionou dez rótulos disponíveis no delivery para celebrar Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro.

Mas muita calma! A seleção de bebidas que você verá abaixo não é para as crianças, mas sim para os adultos. Para que você consiga degustar algum rótulo da lista em um jantar em família, todos eles harmonizam perfeitamente com pratos apreciados pelos pequenos, como hambúrguer, cachorro-quente e pipoca. Na sua taça, um bom vinho. Na do seu filho, um suco de uva?

As sugestões abaixo estão disponíveis nos sites da Wine; Evino; Grand Cru e Miolo. Nenhum deles custa mais de 100 reais. Confira:

Cachorro quente com purê de batatas e Partridge Reserva Pinot Noir 2019

–

Essa receita traz uma mistura de condimentos (ketchup e mostarda) com textura cremosa (purê de batatas), então precisamos de um vinho com sabor frutado e paladar macio. A sugestão é da WINE e o rótulo sai por 82 reais.

–

Para acompanhar uma pipoca é preciso um vinho branco com acidez média, para combater a gordura do óleo, e textura cremosa, para ter o paladar similar ao da pipoca. Chardonnay é uma uva perfeita, pois apresenta essas características. A sugestão é da WINE e o rótulo sai por 69,90 reais.

Hambúrguer e Red Blend Dark Horse

–

Para o hambúrguer, que é feito com carne bovina moída, é preciso um vinho com tanino ao menos médio, para limpar o paladar da gordura animal e auxiliar na mastigação da carne. A sugestão é da WINE e o rótulo sai por 91.90 reais.

Beijinho e Espumante Salton Moscatel

–

O vinho para harmonizar com essa sobremesa precisa ter doçura superior ao doce. Caso contrário, criará um amargor na boca. É também necessário que as notas aromáticas do vinho sejam semelhantes aos sabores da sobremesa. A sugestão é da WINE e o rótulo sai por 37,90 reais.

Pipoca e Aves Patagónicas Sauvignon Blanc Central Valley 2019 – O Chile é um dos países mais importantes no que diz respeito ao cultivo da uva branca Sauvignon Blanc, que nesta versão de Aves Patagónicas entrega goles refrescantes e frutados, perfeitos para acompanhar pipoca durante um filme ou até mesmo casquinha de siri. A sugestão é da EVINO e o rótulo sai por 34,90 reais. Pizza e Fonte da Perdiz DOC Douro 2018 – O Fonte da Perdiz é resultado de uma seleção das melhores uvas das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca. Estas uvas plantadas em solos derivados de xisto, nas encostas do Alto Douro Vinhateiro, deram origem ao Fonte da Perdiz, um vinho maduro, mas equilibrado. O vinho possui aroma de frutos do bosque com intensidades leve e sabor frutado, sendo ideal para harmonizar com pizzas, em especial margherita e pepperoni. A sugestão é da EVINO e o rótulo sai por 54,90 reais. Cachorro quente e Domaine de Sahari Vin Gris du Maroc Beni M’Tir AOG 2018 – O Domaine de Sahari é um achado que veio do Marrocos. Dentre todos os países da África do Norte, Marrocos tem o melhor potencial natural para produzir vinhos de qualidade, e este é um deles. Sahari é uma união das uvas Cinsault e Grenache, e foi produzido na região de Meknès Fès, que abriga a denominação M’tir, uma das mais importantes do país. Com aroma de frutas frescas e flores brancas, com toques de melão e pêssego, e sabor equilibrado e frutado, é ideal para acompanhar um bom cachorro quente. A sugestão é da EVINO e o rótulo sai por 79,90 reais. Macarrão à bolonhesa e Finca Los Principes Crianza Rioja DOC 2016 (R$ 89,90)

–

Bodegas Burgo Viejo é a responsável por grandes rótulos espanhóis, como a versão Finca los Principes Crianza, que entrega toda a estrutura, potência, corpo e complexidade aromática de uma bebida que teve sua passagem por barricas – não à toa que conquistou a crítica especializada, assim como deve conquistar a sua taça. Para entender melhor, só degustando. E para que a sua experiência com esse Rioja seja inesquecível, a sommelière Jessica Marinzeck sugere decantar o vinho por uns 15 minutinhos antes de apreciá-lo com macarrão à bolonhesa. A sugestão é da EVINO e o rótulo sai por 89,90 reais.

Nuggets de frango e Victoria Geisse Moscato Rose Demi Sec – O Victoria Geisse Moscato Rose Demi Sec é produzido pelo método tradicional (champenoise) pela vinícola Cave Geisse. A uva Moscato que é cultivada na região da Serra Gaúcha confere ao espumante o tom rosado claro na cor, enquanto que as notas florais são facilmente reconhecidas no aroma. Já na boca é possível sentir uma acidez vibrante que harmoniza bem com qualquer friturinha. A sugestão é da Grand Cru e o rótulo sai por 94,90 reais. Hambúrguer e Almadén Gewurztraminer

–